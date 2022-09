Carmen Lomana no se calla. Se muestra totalmente contraria al impuesto a grandes fortunas que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez. La colaborada de televisión en el programa Cuatro al día para dar su opinión sobre el tema. "De lo que ganas se quedan con el 50%. En muchas comunidades hasta un 30% de sucesiones. En ningún sitio de Europa se paga impuesto de patrimonio y ahora tampoco deberían porque con lo que han subido las cosas el gobierno está ganando mucho dinero", ha dicho.

Lomana cree que este impuesto llevará a mucha gente a irse del país. Ella misma no descarta hacerlo. "Lo que pretenden es que salgan todos los ricos corriendo de España que tienen además los mejores asesores del mundo, se irán porque no tienen problema. Portugal y Andorra han crecido enormemente por este motivo", comenta. Y añade: "A mí este impuesto no me afecta. Pero Hacienda ya se ha encargado de que no tenga una gran fortuna. A lo mejor me voy para no aguantar tanta tontería. La prisión fiscal es enorme. Te paras a pensar y dices para qué trabajo. No nos ayudan en nada. Lo único que hacen esa amenazarnos, con impuestos, con subidas de precios".

El tributo a los ricos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que el nuevo gravamen sobre grandes fortunas sobre el que está trabajando el Gobierno tendrá carácter temporal. "Igual que ha ocurrido con el impuesto a las energéticas y el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo", ha aclarado la ministra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, tras participar en el debate sobre el techo de gasto presupuestario para 2023. Está previsto que los nuevos impuestos sobre banca y energéticas se liquiden en 2023 y 2024.

Montero también ha afirmado que la obligación de pagar el nuevo gravamen sobre grandes fortunas entrará en vigor el 1 de enero de 2023 aunque no ha aclarado si ya afectará a los datos económicos de 2022, como es el caso de los nuevos impuestos sobre la banca y la energéticas, que se pagarán el año próximo sobre resultados económicos del ejercicio actual. Tampoco ha aclarado si la nueva fórmula tomará como base la propuesta de Unidas Podemos de incorporar una mayor tributación para patrimonios a partir de 10 millones de euros; ni siquiera ha precisado si se tratará de un nuevo tributo (lo cual requeriría una nueva ley) o un ajuste sobre algún impuesto ya vigente (lo cual podría ser incorporado en el proyecto de Presupuestos para 2023): "No todo puede ir en Presupuestos", ha afirmado Montero, después de pedir "dejar trabajar a los técnicos" en una propuesta de gravamen.