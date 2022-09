Tamara Falcó anunció este jueves en Instagram que se casa en 2023 con su prometido, Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón compartió en la red social una imagen en la que aparece besando a su novio y en la que ella muestra su original anillo de compromiso. Además, la marquesa de Griñón develó en 'El Hormiguero' todos los detalles del enlace que se celebrará el año próximo junto a Íñigo Onieva. Pero la alegría duró poco. Tras filtrarse unas fotos de su prometido besándose con una chica, Tamara a eliminado la fotografía que publicó hace unos días de su pedida de mano con Íñigo Onieva. Los rumores de infidelidad del novio de la aristócrata pueden ser uno de los motivos por los que el sábado Tamara salió de la casa en la que convive con Íñigo con sus perros y, visiblemente enfadada, se fue en un coche.

Los medios de comunicación retransmitieron durante la jornada del sábado todo lo ocurrido y en Telecinco comprobaban en directo que la joven había eliminado la fotografía donde anunciaba su compromiso. Él hacía lo mismo. En ese momento, algunas de las seguidoras de Tamara Falcó se lanzaron a mandarle su apoyo, entendiendo que estaba pasando por un mal momento. Aunque no se sabe si la pareja ha roto, todo apunta a que hay un distanciamiento y las fans de la marquesa han querido estar cerca de ella. "Tú vales mucho y esta clase de tíos no cambian", le decía una seguidora. "Es difícil cuando se está enamorada, pero tienes todo para ser feliz con otra persona, y no con este chico que te lo digo por experiencia te va hacer muy muy infeliz, te deseo lo mejor", escribía otra. La mayoría de las seguidoras de Tamara le recordaban lo mucho que valía y lo buena persona que se le ve.

"No son cuernos, es deslealtad máxima, no te cases con este ser sin moral ni valores", sentenciaba una usuaria.

Tamara Falcó responde con silencio a todos estos mensajes y a toda la especulación de la prensa en torno a su relación.