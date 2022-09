Tom Hanks ha anunciado este martes que está escribiendo su primera novela, que publicará Penguin Random House (PRH) y cuyo lanzamiento está previsto para el 9 de mayo de 2023 tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

El actor, de 66 años, ha declarado a 'People' que la trama de 'The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece' ('La realización de otra gran obra maestra cinematográfica') se basa en sus experiencias personales en Hollywood. “Cada personaje hace algo que experimenté mientras hacía una película, además de descubrir una filosofía o aprender una lección importante. Incluso los momentos tontos son algún tipo de truco que hice o un error al que sobreviví", ha detallado.

El libro, la segunda incursión de Hanks en la ficción (publicó una colección de cuentos en 2017) ha sido descrito por su editor como un relato “tremendamente ambicioso” de la realización de un filme, una “película de acción de superhéroes enorme, repleta de estrellas y multimillonaria” inspirada en un cómic.

"Los personajes incluyen a un soldado con problemas que regresa de la guerra, un joven con talento artístico, un director inspirado y excéntrico, una glamurosa estrella de cine en ascenso y un asistente de producción incansable", ha añadido el editor a la citada revista.

Hanks, quien ganó el Oscar al mejor actor por sus papeles en 'Filadelfia' y 'Forrest Gump', ha reconocido: “Hacer una película es un trabajo muy duro durante un periodo de tiempo muy largo, con momentos de alegría combinados con una cantidad igual de sentimientos de uno mismo" y asegura que "es el mejor trabajo del mundo y el más desconcertante de los trabajos que conozco", concluye.