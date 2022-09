Que se pongan a la cola las anabeles, las rociítos, los antoniodavid, los paquirrines o cualquier famoso de la singular y corriente fauna rosa patria. Donde esté Tamara Falcó, no hay nada que hacer, que para eso es hija y digna sucesora de la hoy por hoy "reina de corazones" de España, Isabel Preysler. El ya conocido a estas alturas culebrón de la Marquesa de Griñón no tiene competidor en las portadas del quiosco rosa de esta semana. Y con razón. Después de haber estado mareando la perdiz años y años para encontrar novio y, luego, decidir a casarse, cuando lo hace la chica va y rompe en menos de 48 horas, con cuernos incluidos por el medio. Así las cosas no podía suceder otras cosas que su cara aparezca en todas y cada una de las primeras planas de las revistas. Por partes.