Nunca unos cuernos han resultado tan rentables no ya en un matrimonio sino en un noviazgo. A Tamara Falcó se los han puesto delante de toda España y medio planeta y ella se ha arreglado para convertirse "en la mujer más influyente del momento". Así la entrona "Hola" esta semana, para la que hace unas "sorprendentes" declaraciones que no lo son tanto, pues la Marquesa de Griñón pretende pasar página cuanto antes (cosa lógica), dice que estuvo enamorada hasta las trancas (eso ya se veía) y advierte de que estaba ciega de amor en el sentido que nunca vio que Íñigo Onieva se iba por ahí con otra (u otras). La cuestión es que Tamara ha pasado no una página, sino la novela entera en menos de dos semanas. De paso, las cifras en su cuenta corriente suben como la espuma. Con la hija de Isabel Preysler mandando en los contenidos de la prensa rosa, el demás famoseo patrio debe conformarse con las esquinas de las portadas de las revistas del quiosco rosa. Ahí quedan relegados en "Hola" Susanna Griso y su última cita con Íñigo Afán de Ribera, el fiestón (por muy chic que fuera) de Inés Domecq y la reunión de Risto Mejide y Laura Escanes (que rompieron en medio del culebrón de Tamara y Onieva) por el cumpleaños de su hija Roma.