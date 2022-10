Tamara Falcó no pueed estar más en el foco mediático. La hija de Isabel Preysler ha acaparado todas las portadas de las ervistas del corazón debido a su escándalo con íñigo Onieva por el cual, tras prometerse, se filtró un vídeo del joven siendo infiel a la marquesa de Griñón.

El fenómeno Tamara Falcó protagoniza este miércoles la portada de Hola. La revista recoge las declaraciones más sorprendentes de la mujer más influyente del momento. Su ex Iñigo Onieva ha revelado en 'El programa de AR' que aunque en un principio se quedó "en shock", Íñigo tiene claro que tiene que dar la cara. Para ello se está asesorando con su equipo de abogados y con expertos en comunicación, para no dar un paso en falso y limpiar la imagen que se está dando de él por su deslealtad a Tamara.

Nunca unos cuernos han resultado tan rentables no ya en un matrimonio sino en un noviazgo. A Tamara Falcó se los han puesto delante de toda España y medio planeta y ella se ha arreglado para convertirse "en la mujer más influyente del momento". Así la entrona "Hola" esta semana, para la que hace unas "sorprendentes" declaraciones que no lo son tanto, pues la Marquesa de Griñón pretende pasar página cuanto antes (cosa lógica), dice que estuvo enamorada hasta las trancas (eso ya se veía) y advierte de que estaba ciega de amor en el sentido que nunca vio que Íñigo Onieva se iba por ahí con otra (u otras). La cuestión es que Tamara ha pasado no una página, sino la novela entera en menos de dos semanas. De paso, las cifras en su cuenta corriente suben como la espuma. La publicación explica que desde el entorno cercano de Tamara admite que su vida ahora es una "noria" de emociones y que su estado ss algo convulso por toda la situación y lo acontecido en las últimas semanas.

Pero el aspecto de Tamara Falcó ha ido variando a lo largo de los años. Las operaciones estéticas pueden cambiar a una persona por completo, y es normal que la marquesa de Griñón esté tan espectacula ra los 40 años. Por eos, hemos intentado rescatar algunas fotos de la hija de Isabel Preysler antes de pasar por el quirófano.