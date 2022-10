Pepe Ruiz ha intervenido este viernes en 'Espejo Público' para responder al revuelo generado por su participación en un festival organizado por Vox. El actor, que daba vida a Avelino en la mítica 'Escenas de matrimonio', ha negado su fichaje por el partido de extrema derecha y ha compartido su opinión sobre los líderes de los principales partidos políticos.

"No he fichado por Vox. Soy un profesional del mundo de la interpretación y se me ofreció hacer un espectáculo histórico, muy bien escrito, y acepté", ha comenzado explicando en referencia a 'La historia que hicimos juntos', la función que protagonizará en el acto del partido liderado por Santiago Abascal: "Ni más ni menos, soy un profesional y sigo viviendo de esto. Me lo propuso Vox y como si me lo hubiera propuesto el PSOE, me da lo mismo".

En cambio, cuando Susanna Griso le ha preguntado sobre si hubiera aceptado la propuesta en caso de que le hubiera llegado por parte de Unidas Podemos, Pepe Ruiz ha matizado su anterior respuesta: "Pues a lo mejor sí lo haría". "No creo que ellos quisieran contar conmigo, porque el que más y el que menos conoce lo que yo pienso. Pero lo haría, sin duda alguna, como profesional", ha apuntado.

El intérprete, que ha hablado con un gigantesco cartel con el logo de Vox a sus espaldas, ha defendido que la función de teatro "no tiene ideología alguna". "Es una historia muy bonita que narra la historia de España en profundidad y de manera suave para que lo entiendan niños y ancianos", ha explicado: "Yo hago de un abuelo que le cuenta a su nieto la historia de España. Hablamos de los momentos heroicos, de los momentos críticos, de lo bueno y lo malo".

Aprovechando la conexión con Pepe Ruiz, la presentadora ha querido conocer la opinión que tendría ese abuelo sobre los líderes de PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox. "Chungo", se ha limitado a decir sobre Pedro Sánchez, mientras que Alberto Núñez Feijóo ha salido algo mejor parado: "Menos chungo, pero también un poquito chungo".

De Yolanda Díaz ha dicho en tono irónico que es "muy divertida con sus proposiciones", mientras que la mejor valoración se la ha llevado Santiago Abascal. "Es un hombre serio", ha dicho sobre el líder del partido con el que colaborará este fin de semana.