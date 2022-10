Fran Perea S. A., un emporio para relanzar la carrera que "Los Serrano" asfixió

A Fran Perea el personaje de Marcos Serrano le dio todo, pero también le quitó todo al poco tiempo. De ídolo adolescente pasó a artista consecuente. Lo cual no quiere decir que su trayectoria terminase tras el (polémico) final de la serie. Para nada. En su caída, apenas rozó el suelo. Sus ideales le ayudaron a anestesiar el dolor y a activar la imaginación. Sin esperar a nadie, cimentó un conglomerado empresarial sobre el que hoy sostiene su carrera. Ahora es su propio jefe y decide qué obra hacer y dónde. Además compone, graba, produce, distribuye, edita, toca…

Hay que tener en cuenta el lugar del que procede: el fenómeno que lideró entre 2003 y 2006 no fue casual. Detrás de su nombre había un dispositivo gigantesco ingresando miles de euros para que se convirtiese en el icono pop que fue. "Estaba orquestado para que así ocurriera. No fue mérito mío", explica. Por ello, todo lo que ha hecho después le produce tanta satisfacción: un programa de divulgación del español en Serbia, la recuperación de los Teatros Luchana, una macroproducción en Finlandia… Y su última joya: un cancionero para celebrar el 20 aniversario de Los Serrano. En su estudio da los últimos retoques a las nueve versiones que conforman el elepé. Saldrá en 2023 y contará con Ana Guerra, Bely Basarte, Pignoise…

–Sean Connery tiene la culpa de que hoy esté aquí.

–En parte, sí. En 1978, Richard Lester viajó hasta Málaga para filmar Cuba. Una vez allí se dio cuenta de que les faltaba un bebé para una de las escenas y mi padre, que entonces se buscaba la vida como podía, me ofreció. Les encajé y nos contrataron a los dos: embolsamos unas perrillas y tenemos una anécdota maravillosa que contar. Fue mi bautizo en el cine.

Decidió estudiar Arte Dramático en Málaga y, por supuesto, para probar suerte en Madrid. La tuvo casi de inmediato. De la noche a la mañana estaba trabajando en uno de los seriales clave de los 90. En "Al salir de clase" compartieron planos Octavi Pujades, Beatriz Segura, Pilar López de Ayala, Elsa Pataky, Víctor Clavijo, Sergio Peris-Mencheta o Rubén Ochandiano. Una generación que, más tarde, marcó el devenir del audiovisual patrio. Entre ellos, Fran. De ahí surgió una amistad que terminó materializándose en un musical.

Su éxito fue relativo pero gracias a ello conoció a Luis San Narciso. El director de casting vio en él un potencial que explotar a gran escala. Su invitación fue tentadora: encarnar al hermano mayor de la familia que empezaría a romper récords cada miércoles. "Era interesante, pero me dio yuyu. Por un lado, estaba el contrato como actor. Y, por otro, el de músico. Al final, me tiré de cabeza a la piscina".

El primer episodio lo vieron 4.840.00 personas. Y así hasta alcanzar 8.191.000. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Fran cambió. La fama se impuso y "no lo gestioné bien. Hice lo que pude".

Estaba en boca de todos y con una imagen distorsionada de él. "Mi entorno siempre me apoyó. Incluso cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo no me hacía feliz. Necesitaba irme y encontrar mi camino". Se refiere a su abrupta salida de "Los Serrano". "Había una brecha brutal entre Marcos y Fran. Empecé haciendo un personaje de 16 años cuando tenía 24. El problema es que, mientras yo crecía, él no. Se quedó estancado en esa etapa. Y me apetecía dejar atrás el instituto… que, visto lo visto, se me estaba atragantando", señala entre risas.

–¿Pasó algo más?

–Hubo otras causas, claro. Por ejemplo, solicité que las tramas evolucionasen y me dijeron que no. Con eso ya surgieron tiranteces. Igualmente, en el ámbito musical, había demasiados intermediarios a la hora de seleccionar qué composiciones debían sonar o cuáles debían entrar en el álbum. Se fueron sumando detalles.

–Todo explotó con "La chica de la habitación de al lado": le llegó una letra, propuso otra…

–Esa fue una de las primeras crisis gordas que tuvimos. Justo ahí me planteé quién tomaba las decisiones y cuándo lo hacía… Si yo era quien tenía que dar la cara, por qué no contaban conmigo. Se desequilibró la balanza.

–¿Sin miedo a abandonar?

–Hay momentos en los que pagas haberte ido de un producto de éxito. Recuerdo que, tras mi salida, me llamaron para hacer 10 series del mismo perfil y las rechacé. Me había cansado de hacer lo mismo. ¿Qué pasó? Que, a partir de ahí, esas productoras ya no me tuvieron en cuenta. Me costó tomar la decisión, pero no me arrepiento de nada. Nunca me han faltado proyectos y, a diferencia de otros compañeros, con suerte de poder seleccionar, decidir, dar pasos atrás…

A pesar de las estratosféricas cifras de audiencia, Fran lo tiene claro: no ingresó tanto como la gente piensa. "No fue una cantidad de locos. Ganamos poco para lo que generamos", reflexiona. Y todo, insiste, estaba planificado. "Lo viví con escepticismo. Detrás de mí había una maquinaria metiendo pasta para que funcionara. Quiero que la gente sea consciente: el éxito no depende de que seas más o menos talentoso, sino de que tengas los medios adecuados. Y yo, entonces, tenía el mayor arsenal del mundo a mi lado: una productora potente, una cadena nacional, una major entusiasmada… Así, lo raro era que no acabase hasta en la sopa. Lógicamente, cuando me dijeron que era número 1 de Los 40 Principales, me alegré. Pero el mérito no era mío. Ni de la canción.

–¿Cuál es su opinión del último capítulo de Los Serrano?

–Cuando me mandaron el texto del último capítulo flipé. Pensé: "¿Esto qué es? Qué movida". Era flojillo. No obstante, llevaba bastante sin ir al rodaje y me apetecía ver al equipo. Fue divertido.

–¿Cuándo empezó a bajar su popularidad?

–Tan pronto dejé de aparecer en prime time. No hay que perder de vista que pertenecía a un fenómeno dirigido a adolescentes, y estos son cíclicos: cada equis temporadas, hay un nuevo Fran Perea. .

Para frenar las subidas y bajadas tan propias de esta profesión, Fran decidió tomar las riendas. El primer paso fue levantar su discográfica y ya ha producido a su primer cantante externo: Alex Bencomo.

Posteriormente, constituyó El Próximo Cruce, a través de la que controla la producción, la promoción y la venta de diversos espectáculos. También fundó la Compañía Feelgood junto a Manuela Velasco, Ainhoa Santamaría y Javier Márquez. Y, en 2015, amplió aún más esta faceta con la recuperación de los Cines Luchana de Madrid y su reconversión en Teatros Luchanay hasta ha editado un disco-libro que formó parte de una iniciativa de divulgación del español en el extranjero de la mano del Instituto Cervantes.