Anabel Pantoja se ha convertido en una influencer que se relaciona con muchos más rostros conocidos de redes sociales. Atrás quedaron los años en los que solamente estaba expuesta mediáticamente por su familia, ahora su nombre es una marca que está explotando al máximo. Hace unos veranos la veíamos disfrutando de unas vacaciones con Dulceida, Jedet o Nagore Robles... además de su relación con Susana Molina, Madame de Rosa, etc.

Podíamos hablar hace unos días con Dulceida en los Premios Forbes Best Influencer 2022 y nos confesaba que no ve a Anabel desde que volvió de Honduras: "no la veo desde que ha salido" aunque se alegra de que esté disfrutando de su relación con Yulen Pereira: "sí, me alegro mucho".

Aprovechábamos el momento para preguntarle a Dulceida por su relación con Alba Paul, y es que nos dejaba claro que ambas están cansadas de que se especule de si están juntas o de si han rehecho sus vidas: "pues justo lo he hablado con Alba, tanto la prensa como en redes, los mensajes que recibimos o cuando empiezan a decir 'yo creo que estás con otra persona, qué mal'. Jolín, al final ha pasado ya un año y medio y no sé, yo no preguntaría esas cosas".

La influencer nos aseguraba que cuando haya cambios en sus vidas, lo harán público: "si pasa, tanto que una de las dos rehace su vida o volviéramos, pasará, lo diremos, y ya está. Todo el rato con esas preguntas, yo ya no desmiento ni digo nada porque cada dos por tres sale. Yo estoy muy feliz y ya está". De momento, Dulceida disfruta de su soltería y quiere seguir así: "estoy muy bien como estoy, sin esperar nada ni nada".

Dulceida está deseando que salga su docuserie 'Dulceida al desnudo', con la que no ha podido evitar emocionarse: "eso yo creo que en todos los episodios he llorado, en otros de guau, de verme desde fuera me ha impactado" y es que todo apunta a que este otoño podremos disfrutar del contenido de la serie.