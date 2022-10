David Bustamante continúa desarrollando su carrera en múltiples disciplinas. A la gira conmemorativa de sus veinte años de música, “Veinte años y un destino” -referencia a su éxito “Dos hombres y un destino”-, le ha seguido su actuación en el musical “Ghost”. Pero el arte no es la única disciplina en la que el artista se desenvuelve. Después de años tomándolo como afición, Bustamante decidió subirse a un ring de boxeo delante de todo Internet como parte de “La Velada del año II”, el evento celebrado por el creador de contenido Ibai Llanos en el que varias figuras públicas se enfrentaron en diversos combates. Bustamante, que tuvo que retirarse por una fisura en la costilla en mitad del encuentro, se batió con Mr Jagger, también creador de contenido. El cantante, que en un principio no iba a participar, tomó el relevo del actor Jaime Lorente, que finalmente tuvo que decir que no tras su confirmación.

En el terreno sentimental, David Bustamante mantiene una relación con Yana Olina. Juntos acudieron hace unos meses a la boda del hermano del cantante, Manuel, en San Vicente de la Barquera. Aunque hayan pasado cinco años desde su ruptura con Paula Echevarría, ambos siguen mantenido una relación cordial todo este tiempo, tal y como ambos han expresado. Ambos artistas fueron pareja durante once años y terminaron su relación en 2017 con una hija en común, Daniella. Ahora, Echevarría mantiene una relación con el ex futbolista Miguel Torres, con el que tiene un hijo de un año, Miki. Bustamante fue preguntado por su relación con su actual ex pareja en el programa de RTVE "La gran confusión", donde resolvió otras dudas. "Es triste porque cuando se acaba el amor de una pareja y dejas de vivir una vida familiar y te tienes que acostumbrar a vivir otra vez en soledad… Yo realmente como ha reinado la cordura, el cariño y el amor no he tenido ningún tipo de conflicto ni de pelea". El cantante también habló sobre salud mental en este espacio. "Tuve que hacer terapia. De todas formas, las taras que tengo ya venían de serie", respondió con humor. "Uno tiene que hallar el porqué de las cosas. Para buscar la salud mental hay que hablar mucho y no dejarse llevar por malas compañías e intentar un equilibrio que con los años y la madurez te va llegando ", comentaba David Bustamante.