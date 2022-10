El altar de Rigoberta Bandini está en Asturias. En "La emperatriz", el último tema lanzado por la cantante catalana que quiso representar a España en Eurovisión con su "Ay mamá" y los pechos fuera, la artista se "acuerda" del Principado en una de sus estrofas, en la que dice "Yo es que creo en todos los dioses, desde Asturias hasta Kyoto". Desde su publicación, "La emperatriz" ya suma más de 37.000 reproducciones en YouTube.

La actriz británica Angela Lansbury, protagonista de la emblemática serie "Murder, She Wrote" (Se ha escrito un crimen) y de cintas como "Gaslight" o "The Picture of Dorian Gray", murió este martes a los 96 años de edad en Los Ángeles (EE UU). La actriz estuvo nominada hasta en tres ocasiones al Óscar por papeles de reparto –"Gaslight", "The Picture of Dorian Gray" y "The Manchurian Candidate"– y logró una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood.