Tamara Falcó no pasa por sus mejores días. La hija de Isabel Preysler, tras el escándalo vivido con Íñigo Onieva, compareció en varios medios de comunicación para explicar su situación.

Tamara ha aprovechado el espacio para dar gracias a sus amigas: "gracias a Dios tengo buenísimas amigas, gente que me quiere, gente que me ha ayudado mucho" y es que ha recalcado en muchas ocasiones durante su discurso que se ha sentido muy respaldada por todos sus seres queridos estos días.

"Mi madre era la que nos había dicho que habláramos, me llamó en el coche y me dijo 'se está montando una, tenéis que decirlo'" continuaba contando Tamara. Una llamada que se produce el viernes por la noche cuando iban de camino a la famosa boda. Cuando la Preysler pronunció esas palabras "Íñigo le dijo 'no te preocupes Isabel, sin problema'".

La influencer siguió los consejos de su madre y no habló, aunque lo cierto es que su frase más llamativa ese día fue cuando "me preguntaron si perdonaría unos cuernos y dije '¿estamos locos o qué?'".

Después de la boda, Tamara llamó de su nuevo a su madre "súper contenta y me dice 'Tamara hay más vídeos'" En ese momento, la Marquesa de Griñón le dijo a su madre: "esto es una cuestión de tiempo, si no es de 2019 va a salir, es cuestión de esperar. Mientras tanto te pido que creas a Íñigo porque es mi prometido".

El sábado ya no todo era felicidad porque Íñigo "empezó a cambiar la historia" y fue entonces cuando Tamara le dijo "la famosa frase del nanosegundo, que encima no sé ni lo que es el metaverso" decía con tono irónico. "Cuando empiezo a ver el flaqueo, dije 'aquí no voy a pasar todo el día, entre los periodistas y este señor'. Dejé el anillo en la mesa, cogí a mis perras, vino una amiga a por mi, me fui a casa de mi madre y ya empezó a salir todo" zanjaba la colaboradora.

Pero su madre, Isabel Preysler, además de dar buenos consejos, es una buena madre y abuela. Y de hecho, volverá a serlo, ya que su hijo, Julio Iglesias Jr, ha anunciado que volverá a ser padre.