Ana Rosa Quintana es la estrella esta semana del quiosco rosa (que se renovó con antelación el martes y no este miércoles, día de la Fiesta Nacional) con su esperado regreso a la televisión tras casi un año apartada debido a un cáncer. Superado, aunque no olvidado, la presentadora está feliz de volver al trabajo y ha dado entrevistas a todo en el mundo en las que cuenta que lo ha pasado mal, pero que ha sacado fuerzas de donde no se sabe para superar la enfermedad.

En “Hola” a su lado posan Eugenia Silva, Oriol y Victoria Federica, convertida en toda una modelo e influencer en los últimos meses. El trío estuvo en la gala “fashion” de la revista. Además, sale Íñigo Onieva pidiendo perdón a Tamara por su infidelidad. Y también el que iba a ser uno de sus cuñados, que ya no lo será, Julio José, quien presenta a su novia, Vivi di Domenico, una modelo brasileña con la que se ha ido a posar a las playas. “Lecturas” apuesta por Rosa Benito y su mala situación después de que su sobrina Rociíto Carrasco la haya denunciado. Kiko Hernández ha sido visto por la calle “muy bien acompañado” con un amigo. William Levy, actor de moda, dice que sabe lo que es pasar hambre. Y Jorge Javier ha escrito una “dura” carta a Tamara. Para “Semana” la protagonista es Ana Rosa, que dice: “Siempre supe que iba a volver”. Hablan en portada de la carta a Tamara y también de Rociíto, para contar que ha vendido la última propiedad que le quedaba de su madre. Y Ana Ferrer, hija de Paz Padilla, se ha echado novio, quien le sale dando un cariñoso beso en la foto. Paula Echevarría “reina” en “Diez Minutos”. La asturiana de Candás asegura que ni piensa volver a casarse ni piensa tener más hijos. Dice la revista que la relación de Olga Moreno y Agustín Etienne está “bajo sospecha” y que Emma Garcíaaprovecha cada minuto fuera de la televisión para estar con su marido.