Gerard Piqué continúa acaparando la atención de todo el país y los titulares de los medios desde su ruptura con Shakira. Tras una relación de diez años, el futbolista y la cantante anunciaron su separación, y desde entonces comenzaron los rumores entorno a los motivos reales. Aunque ninguno de los dos haya querido dar más explicaciones de las necesarias -Piqué ha decidido mantener el silencio y Shakira se encuentra centrada en la promoción y preparación de su nuevo disco-, la colombiana ha querido expresar cómo se siente de forma más abierta.

En una entrevista con la revista Elle, contó que se encuentra en "una de las horas más difíciles y oscuras" de su vida y que no hay un lugar donde pueda esconderse de los fotógrafos con sus hijos. La cantante destaca que, para ella, escribir música es "como ir al psiquiatra", su "tabla de náufrago". El futbolista, mientras tanto, ha comenzado una nueva relación con Clara Chía. Pese a no haber hecho pública su relación, no parecen esconderlo.

Pero Gerard Piqué no solo es conocido por su carrera en el mundo del deporte. Desde que comenzó su relación comercial con el creador de contenido Ibai Llanos, el socio del streamer ha decidido participar abiertamente en la comunidad de Internet, como hizo en el podcast de Jordi Wild, “The Wild Project”. En este caso, fue en otra entrevista donde confesó algún dato más sobre sus gustos personales.

El culé, que nunca ha escondido el hecho de lo que disfruta salir de fiesta, conversó con el exfutbolista Gary Neville, que realiza entrevistas a personajes famosos y sube recortes de las mismas a su cuenta de Tik Tok. En este caso, Neville le preguntaba a Piqué sobre su bebida favorita, a lo que el futbolista respondió que “Whisky con coca cola, siempre”. Ante la sorpresa del entrevistador, se explicaba: “Al día siguiente no tienes resaca. Eso es lo que me dijeron cuando era joven y me lo creí”. “¿Quién te dijo eso?”, preguntó Edgar Neville entre risas. “¡Wazza, seguro que Wazza te lo dijo!”, bromeó el exfutbolista haciendo referencia a Wayne Rooney, con quien jugó Piqué en el Manchester United.