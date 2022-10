Amaia Montero ha hecho saltar las alarmas últimamente por las fotos que cuelga en sus redes sociales. La vasca ha subido recientemente un par de fotos un tanto preocupantes.

Amaia Montero, esa cantante que nos ha hecho vibrar con sus canciones y con su música, está completamente desaparecida, aunque no del todo porque en sus redes sociales suele subir contenido casi a diario, pero sí a nivel profesional. La artista no tiene conciertos a la vista y parece que por el momento su carrera continúa en standby...

Muy bohemia en su perfil de Instagram, la artista acostumbra a sus seguidores a subir reflexiones que hace en su día a día, pero no informa de cómo está y cuáles son sus planes de futuro a corto plazo, lo que tiene preocupados a sus fans. La cantante llevaba 17 semanas o, lo que es lo mismo, 119 días sin subir nada. Además, en uno de sus últimos post se observa una fotografía a con el siguiente mensaje 'SAVE ME', lo que hacía desatar las alarmas y preocupaba a sus seguidores. Y es que ya sabemos que la artista ha tenido momentos muy complicados en los que ha tenido que abandonar su carrera profesional por no encontrarse al cien por cien.

'Socialité' muestra todos los detalles del estado de ánimo de Amaia Montero. La cantante no atraviesa su mejor momento y nuestro programa emite unos audios donde la artista confiesa cómo se siente y los problemas que está sufriendo.

Amaia Montero confiesa que no ha pasado una buena noche en uno de los hoteles que ella solía frecuentar mucho. Un hotel de cinco estrellas instalado en la localidad de Biarritz y donde habría sufrido un incidente que le ha hecho cambiar su parecer: "El hotel tiene cinco estrellas, pero sabéis qué, que te hacen sentir como una absoluta y verdadera mierda, como una caca".

La cantante asegura en el audio que ya no volverá a ese lugar y añade: "Después de dejaros muchísimo dinero... os van a tratar como a una caca". Un lugar muy especial para Amaia porque allí hizo Abrazos Rotos junto a Álex Ubago, el libro de glamour o su 'I love Biarritz' y donde ha compuesto grandes canciones de su carrera discográfica.

Después de la foto en la que se le ve con un aspecto irreconocible, la cantante ha colgado un vídeo con una nueva canción en la que se puede leer: "¡La salud mental no es un juego!"; incluso una foto con René, el cantante de Calle 13.

Pero ayer, finalmente, un miembro de la familia de la cantante se pronunció sobre los hechos. Y es que su hermana, Idoia, fue entrevistada ayer por Susanna Griso. La vasca mantuvo que su hermana "no está pasando por su mejor momento".