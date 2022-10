A los profesionales de la salud mental les han salido buenos aliados entre celebrities, instagramers y otros perfiles populares de esos que cuenta por miles sus seguidores en las redes sociales. Las patologías mentales de las que antes nadie hablaba, ni se reconocía en ellas, ni se admitía nunca que se sufrían en la familia, ahora son motivo habitual de exposición. La mayor parte de las veces para contar y personificar casos de superación de los problemas. Aunque también puede ser el desahogo de una persona en crisis.

El caso más reciente, y comentado con preocupación en todos los foros, ha sido la demostración de la cantante Amaia Montero, que en uno de sus últimos post de Instagram subía una fotografía poco habitual en ella, por su aspecto demacrado, con el siguiente mensaje: "Save me", lo que hacía desatar las alarmas y preocupaba a sus seguidores. Sobre el estado de salud de Montero se le preguntaba a su hermana Idoia, quien, entrevistada por la periodista Susanna Griso, mantuvo la discreción debida aunque reconocía que su hermana "no está pasando por su mejor momento".

Solo unos días antes, la versión positiva de cómo afrontar un problema de salud mental lo ofrecía Iciar Aragón Fernández-Vega, hija mayor de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, criada en un entorno familiar de lo más discreto, se reconocía como una sufridora de "bulling" que había desencadenado en depresión de la que ya se siente curada.

Iciar Arango, formada en márketing, casada en Asturias hace diez años y madre de tres hijos, tiene una vida como instagramer que basa en relatar todo con suma naturalidad. Y por eso aprovechó que hace unos días se celebraba la semana de la salud mental para contar que también ella pasó por una crisis de la que salió "con ayuda".

"Por favor, si sufrís de ansiedad, depresión, bulling etc... etc... pedid ayuda. La cabeza hay que tratarla igual que si sufres de cualquier cosa. Es un tabú del que nadie habla pero muchísima gente sufre las enfermedades mentales. Hay que tratarlas como cualquier otra patología. Yo gracias a profesionales, gracias a mi familia, a mi marido, a mis hermanos, a mis amigos, hoy estoy más fuerte que nunca (con mis altibajos, no somos perfectos)", relató Icíar Aragón. Con énfasis pidió a través de las redes que se sea consciente de que "¡Las inseguridades hacen mucho daño! Pedid ayuda y trataos lo que os pesa", dijo. Consciente de que mucha gente podría sorprenderse por su declaración, con un vídeo añadió alguna explicación más: "Sí, hace dos años sufrí depresión por ‘bulling’. Obviamente no voy a entarar en detalles, pero si puedo ayudaros...". Y esa ayuda llegó en forma de testimonio de una etapa en la que "lloras por chorradas, me daba ansiedad salir sola de casa...".

Otro rostro muy conocido que solo hace unos meses contaba su experiencia fue la modelo asturiana Lucía Rivera, hija de la también modelo y actriz Blanca Romero y del torero Cayetano Rivera. "He sufrido ansiedad desde muy pequeña (...) Llegué a aceptarla y ni siquiera la reconocía". Pero "un día me desperté y me encontraba apática. Al día siguiente tenía miedos que no reconocía, me costaba muchísimos socializar. Mi cerebro me estaba diciendo: ‘Basta, dame un respiro’". También ella recalcó la importancia de "hacer caso a esas señales, porque si nuestra cabeza no está bien, todo lo demás se vuelve oscuro, gris, difícil... Y aunque la depresión durante la juventud la veamos lejana, puede estar más cerca de lo que creemos si no nos cuidamos".

