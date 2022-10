"Tole nos dejó anoche y su familia me ha pedido que os lo comunique, están muy agradecidos por todo el cariño que le habéis dado durante todo este tiempo y quieren que sepáis que os quería mucho. Es un momento muy duro en el que la privacidad de la familia es lo más importante" , estas eran las palabras que nadie quería escuchar y que Gemita, una conocida streamer de Twitch tuvo que escribir para dar la triste noticia.

José Toledo, el streamer español conocido como 'Tole' en la plataforma Twitch, ha fallecido a los 32 años de edad, tras una larga batalla contra un cáncer gástrico.

Son muchos los creadores digitales que se han sumado al pésame por la pérdida de este creador de contenido.

Gemita también ha publicado unas emotivas palabras en memoria de su amigo. "Querido amigo, hoy el mundo es un lugar más frío, más feo, más doloroso, más injusto. Te has ido y a la vez no, porque en mí vivirás siempre y lo harás con esa fuerza tan arrolladora que te ha caracterizado siempre. Eres la persona más fuerte que he conocido y te admiro amigo, admiro tu fortaleza, tu actitud, tu superación, tu resistencia, tu aquí estoy yo 6 la mejor versión de mi mismo, Qué suerte que tenemos lo que hemos tenido ala oportunidades de ser contagiados por esa luz tan brillante que desprendías siempre. Todos vamos a echarte de menos. Yo te voy a echar mucho de menos. Gracias por haberme enseñado tanto, por todo lo compartido, por las risas, por los enfados, por las frustraciones, por tu humor tan característico, por los achuchones, por esas videollamadas en las que nos aguatábamos el uno al otro, por haberme cuidado tanto.... Gracias por haber llegado a mi vida y haber marcado la diferencia, hay una parte de mí que se ha ido contigo y otra de ti que siempre estará conmigo. Tu sonrisa será mi recuerdo mejor guardado. Te quiero Tole. Por siempre", escribía la setramer en un mensaje que se ha vuelto viral entre sus seguidores y que muchos han compartido a modos de homenaje.