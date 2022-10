Lorena Castell, un paso por Masterchef y otro por Valdés

Lorena Castell, una de las concursantes que más rédito le está sacando a su participación en Masterchef Celebrity 7, en emisión actualmente en la 1 de TVE, va sobrada de fuerzas y de energía –quizá no tanto de sabiduría en los fogones–. Lo demuestra en cada programa y seguro que algún rastro de tanto vigor lo dejó por Asturias.

Porque hace poco menos de un mes fue una de las invitadas a la boda que celebraron en Cadavedo el cineasta ovetense Sergio G. Sánchez y el músico de la OSPA Francisco Mestre. Prudente y contenida, en sus redes sociales no muestra aún ninguna foto del enlace, pero sí que da fe de ese paso por una luminosa Asturias con un posado feliz rodeada de hortensias.

Pero que ella no haya hecho referencia a la divertida boda en la que participó como invitada no significa que no lo hayan hecho otros. Del enlace de G. Sánchez y Mestre, que congregó a cerca de 200 invitados entre los que también se encontraba la actriz Belén Rueda, el actor Iván Labanda o la cantante Pasión Vega, se van mostrando más momentos grandiosos. Tan grandiosos como la llegada a La Regalina de los novios, subidos en un carro del país tirado por bueyes.

A Sergio G. Sánchez, director de "El secreto de Marrowbone" y guionista de "El orfanato" y "Lo imposible", que en 2008 ganó el Goya a Mejor guion original en la edición de 2008 precisamente por "El Orfanato" –y que este verano agosto lanzó con éxito en Netflix su nueva serie, "Alma", grabada en Asturias– y a su novio, una entregada Castell les dedicó una canción como si formara parte de su espectáculo "Bingo para señoras", y Pasión Vega entonó espectacularmente el tango "Volver", de Gardel, que fue aplaudido a rabiar por la concurrencia.

También cogió el micrófono Iván Labanda, el actor al que muchos asturianos pudieron aplaudir a rabiar este verano, en su paso por el teatro Jovellanos de Gijón con el musical "La jaula de las locas", en el que compartía protagonismo con Ángel Llacer. El gran fiestón nupcial ser recordará mucho tiempo por Cadavedo.