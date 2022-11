Las últimas semanas no han sido fáciles para Lolita Flores, ya que la artista ha sufrido dos problemas de salud que, aunque no han sido graves afortunadamente, sí le han causado tanto dolor como molestias, además de obligarla a aparcar sus compromisos en un gran momento profesional. Hace dos semanas sufría un accidente doméstico y se rompía el dedo corazón de la mano derecha al coger una garrafa de 20 litros. Una rotura muy aparatosa, ya que además la garrafa le cayó encima y le 'rajó' la falange, por lo que tuvo que recibir cuatro puntos de sutura.

Pero eso no es todo, ya que a su dolorosa lesión - que le ha impedido hacer vida normal - se une su contagio en Covid, una enfermedad que pasó a principios de 2022 y que ahora ha vuelto a padecer. Recuperada, aunque con secuelas como ella misma confiesa, Lolita ha reaparecido en la presentación del Festival de Cine de Huelva y, con la simpatía y la naturalidad que la caracterizan, nos ha contado cómo se encuentra tras este bache en su estado de salud: "Pues estoy con mi dedo roto y acabo de salir con Covid. Tengo secuelas: tos y la laringe inflamada, poco a poco". "Es la segunda vez que lo paso, he estado ocho días en cama, la primera vez fue más largo, así que me puedo dar con un canto en los dientes" añade, intentando ver el lado bueno al asunto.

Días complicados en los que ha contado con el apoyo de sus hijos y de sus dos nietos - los pequeños Noah y Nala, de 4 años y 4 meses respectivamente - aunque, como deja claro Lolita, no es una abuela al uso: "Estoy feliz, pero soy una abuela muy especial, déjame con mi trabajo, pero el ratito que estoy con ellos me asesinan".

Y de su salud a la de Kiko Rivera, a quien la cantante confiesa que le mandó un mensaje tras enterarse de que había sufrido un ictus.