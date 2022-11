Carmen Lomana es uno de los rostros conocidos que habla sin pelos en la lengua sobre todos los temas sociales. Como no podía ser de otra manera ha sido una de las más criticas con Corinna Larsen tras hacerse público su podcast y nos ha confesado que no tiene ningún miedo a recibir una demanda por parte de ésta: "me encantaría. Se va a enterar de lo que vale un peine".

Y es que Carmen está dolida por cómo ha definido a la sociedad española, como si todos los ciudadanos fueran depredadores económicos que no tienen más vistas que eso: "me interesa como a todos los españoles porque habla de España como si fuéramos un país de salvajes, que la gente va con bolsas por la calle con el dinero. Algo de razón tiene porque, ¿cómo se llama el que fue alcalde? El de la Pantoja".

Carmen nos ha confesado estar en contra de la unión de Esther Doña y Sylvia Córdoba para hundir la imagen de Santiago Pedraz. Y es que no se cree que ahora se lleven bien después de haberse criticado mutuamente en el pasado: "¿por qué? ¿es algún aquelarre del ministerio de igualdad?" y añade: "porque la exnovia del juez ha puesto a escurrir siempre a Esther Doña. Ahora me decís que son amigas, por eso, el mundo al revés. A mí no me interesa tampoco esa guerra, me da una pereza que me mata".

También nos ha asegurado que intentó ser amiga de Esther al casarse con Carlos Falcó: "yo la intenté ayudar y ser muy cariñosa con ella cuando se casó con Carlos, fundamentalmente porque a Carlos le tenía mucho cariño", pero hubo asuntos "que me hubiera gustado que se hubieran sabido". Al preguntarle qué versión es cierta sobre quién fue el que introdujo a quién en el mundo aristocrático, responde: "vamos a contar mentiras, tralará, como la canción. Cada uno ve y cuenta lo que le interesa en cada momento".

La socialité no cree que Victoria Federica y la Infanta Elena estén enfadadas: "discutirán como muchas veces discutes madre e hija, pero qué va". En cambio, sí que nos confirma que ha dejado los estudios para dedicarse a las redes sociales: "sí, un poco ahí nos ha salido".

Como ya le hemos escuchado en muchas ocasiones, se ha situado en contra de Rocío Carrasco y de cómo está hablando de su familia: "no me gusta nada lo que está haciendo. Ha liquidado a toda la familia, ha hablado mal de todos, ha hecho mucho daño y ella sabrá lo que hace porque a mí no me importa nada".

La socialité también opinó sobre José Ortega Cano y su intento de convencer a Ana María Aldón de que tuvieran otro hijo juntos desde 'El programa de Ana Rosa': "¿qué me va a parecer? Es todo tan cutre que me parece una ordinariez tan grande".