Gloria Camila, hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, comunicaba hace días a sus seguidores que se ha dado cuenta de que su vida necesita cambios y aceptar "el momento tan duro" que está viviendo, por la separación de su padre y por el serial dramático que protatoniza su hermana, Rocío Carrasco. Tras relatar que se encuentra en "tratamiento psicológico", su primer respiro se lo ha tomado en Asturias. La joven ha pasado unos días viajando y desconectando de su vida: "Apenas salgo de casa. Me he ido a Asturias, que es maravilloso, precioso. Me lo he pasado genial, he desconectado muchísimo", contaba a su vuelta a Madrid.