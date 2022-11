Laura Sánchez es una de las modelos y actrices más famosas de nuestro país. Hace un año medio le cambió la vida tras recibir la peor noticia de su carrera. Y es que Sánchez recibió el diagnóstico de que padecía diabetes.

Tras todo este tiempo, la joven ha tenido que adaptarse a llevar una vida de controles constantes, pero parece que no ha perdido la ilusión. De hecho, esto es lo que escribe en sus redes:

"Hoy es mi día!!! Y el de toda la familia dulce!! Ser diabética desde hace un año y medio ha cambiado poco mi vida o eso creo yo, pero cada vez soy más consciente de las veces que mido mi glucosa al día, de los cálculos ( sin regla de tres) que hago, las veces que reviso el bolso para que no me falte el estuche de insulina, las agujas y ni cuento cuando salgo de viaje… pero sigo riendo cada día, trabajando, entrenando, conduciendo, comiendo y bebiendo!! Amando y disfrutando!! El páncreas se habrá vuelto perezoso pero yo no!!! Subo estas fotos porque con el sensor somos enfermos visibles!! No lo muestro, no lo oculto, forma parte de mi y de mi Salud".

"Eres muy fuerte", escribe un seguidor en las redes.