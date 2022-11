Amaia Montero, la excantante de "La Oreja de Van Gogh" ha estado algo pachucha de salud y acaba de salir del hospital tras un mes ingresada, tal y como cuenta la revista Lecturas. En la foto se le puede ver con un turbante en la cabeza y ropa cómoda. La cantante ha estado ingresada en una clínica de Navarra. Los últimos años de la cantante no han sido fáciles. Hace unos meses anunció que volvía al mundo de la música, pero unas semanas después hizo saltar todas las alarmas al publicar una foto en la que se le veía desmejorada que acompañaba de un preocupante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

Desde entonces, Amaia Montero ha estado desaparecida de las redes sociales. Únicamente sus amigos y familiares han dado algunas pinceladas sobre cuál era el estado de salud de la que fue vocalista de "La Oreja de Van Gogh". La impactante imagen de Amaia Montero que hacen saltar todas las alarmas: "Dios mío, qué le ha pasado" Si el lunes era el propio Gonzalo Miró quien daba la última hora del estado de salud de la cantante, dos días después fue Cayetana Guillén Cuervo, quien ha recalcado que quiere mucho a Amaia, a quien le une una amistad de muchos años. La cantante y la presentadora estrecharon su amistad en 2009 cuando Cayetana bautizó a su hijo Leo y quiso que Amaia fuera la madrina. La actriz solo ha tenido buenas palabras para su gran amiga, asegurando que a pesar de estar pasando por momentos complicados, pronto estará bien: "Se va a recuperar seguro porque ella es muy fuerte. Es maravillosa". Insiste en que tiene claro que se va a recuperar a pesar de que la presión mediática ha afectado gravemente a su amiga: "No es fácil estar siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que si".