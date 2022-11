Mira por dónde, después de marear durante años la perdiz, va Norma Duval y se casa en secreto. La artista se fue a la exclusiva ciudad suiza de Gstaadt para convertirse en la mujer de su eterno novio, con idas y venidas, Matthias Khühn. Ambos posan en rigurosa exclusiva en la portada de "Hola", bien pegaditos y abrazaditos, que por las montañas suiza empieza a hacer frío.

Se nota que la Navidad está a la vuelta de la esquina, pues la portada de "Hola" es todo amor y azúcar. En Mónaco los Grimaldi al completo se reunieron por primera vez en muchos años en el Día Nacional. Los fotógrafos tuvieron que echar mano del gran angular para poder encajar y enfocar a toda la familia, porque ha crecido y mucho entre hijos, nietos, cuñados, nueras, primos… Carolina y Estefanía no faltaron al lado de su hermano, el Príncipe Alberto, este acompañado por su mujer, Charlene, que ya parece recuperada. Junto a ellos, sus pequeños, Jacques y Gabriela. Y después todos los demás: Carlota y Dimitri, Beatrice y Pierre, Pauline, Tatiana… Más amor: Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia afianzan su relación con una salida romántica por el cumpleaños de ella. Y Poti presenta a su hija Martina, que ya tiene 18 años.

En "Lecturas" hay peor rollo en la portada, porque apuestan por el cara a cara de Rociíto y Olga Moreno, ex del exmarido de la primera, en el juzgado. Sus rostros al salir lo dicen todo. Tamara Falcó ha cumplido 41 años, compuesta y sin novio: "No me da miedo quedarme soltera". Ole por ella. Anabel Pantoja no lo hará, porque ya se casó, ya se separó y ahora vuelve a cortejar, con Yulen, con quien ha alquilado un piso. Amaia Montero, la excantante de "La Oreja de Van Gogh" ha estado algo pachucha de salud y acaba de salir del hospital tras un mes ingresada, tal y como cuenta la revista en la portada junto a su foto.

En "Semana" también cuentan las vicisitudes de Montero y el ajetreo sentimental de Tamara, quien explica que no ve a Íñigo Amieva, su exnovio y exprometido exprés, por prescripción médica. Nuevo piso para Ana María Aldón tras separarse de Ortega Cano, aunque es más bien un chalet, en Guadalajara, que ha costado 250.000 euros.

También tiene noticia inmobiliaria Jorge Javier Vázquez. "Diez Minutos" cuenta que se ha comprado un segundo casoplón, en el que su burro "Fortunato" tiene un amplio prado para comer. La revista lo califica de "mansión", en una "urbanización de lujo". El precio; 1,5 millones de euros. Foto para Amaia Montero al salir del hospital y dos nuevas parejas: Joaquín Prat y Alexia Pla, y Almudena Cid y Gerardo Berodia.