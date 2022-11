A Lara Álvarez no le falta amor en su vida. Su familia, su trabajo, sus amigos lo son todo para ella. Sin embargo, no teme decir que no tiene pareja. A la periodista asturiana se le han conocido varias parejas, pero ella no quiere verlo como fracasos o heridas. "Me gusta decir que nos quedamos con experiencias y lecciones sobre uno mismo. Lo que he entendido de mis relaciones es mi propio comportamiento, mis propias expectativas y lo que en cada momento he buscado en mí con respecto a otra persona porque responsabilizar a otra persona de tus propias carencias me parece un error", ha argumentado.

Sobre si está preparada para una relación se considera "selectiva en cuanto a compartir el tiempo". Su prioridad es clara. "Primero está la comprensión a uno mismo que es lo que estoy intentando hacer, escucharme, entenderme... una vez que sepa donde quiere ir mi vida, ahí es el momento de abrirte a vivir el amor en la parte más auténtica de la palabra".