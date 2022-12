Carmen Lomana es una de las socialités más seguidas de nuestro país. La coleccionista presumía hace poco de un cuerpo envidiable enfundada en uno de los bañadores tendencia de esta temporada y ahora Carmen Lomana ha dado un paso más allá. La socialité ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de su espectacular físico. A sus 73 años puede presumir de tener un cuerpo envidiable y una de las claves está en el aparato que acaba de descubrir y que ha mostrado a sus seguidores. "Me lo voy a pasar hasta que me quede sin piernas", aseguraba en una reunión con amigos celebrada en su casa. Para acompañar sus palabras Carmen se ha abierto la falda mostrando un detalle de su anatomía que ha incendiado las redes. "No somos de piedra", aseveraba uno de sus seguidores. "Lo has enseñado", añadía otro. Lo cierto es que la mayor parte de los comentarios han girado en torno a su espectacular estado de forma y a la elegante decoración de su casa. "Me encanta recibir a gente aquí", ha explicado. Viendo los acogedores rincones de la vivienda no nos extraña que su plan preferido sea estar rodeada de los suyos.

Hace unos meses compartió también un mensaje en las redes con un tremendo enfado. Y es que la socialité no tiene pelos en la lengua a la hora de denunciar las situaciones cotidianas con las que no está de acuerdo. Lomana se encontró con el cierre de la sala VIP del AVE en Atocha y lanzó un contundente mensaje contra la Ministra de Transportes: "Señora Ministra, usted hace cosas que no entiendo", comienza explicando. "La sala VIP la usa mucha gente y me parece ridículo que esté cerrada igual que me parece ridículo que sigan obligando a llevar mascarilla en el transporte público", defendió. Sus declaraciones incendiaron las redes. Y más las han incendiado una foto que ha colgado la misma famosa en su cuenta de Twitter. En la foto sale ella el día de su boda con "su adorado Guillermo", ya fallecido. El cambio físico es muy notable: "Estás mucho mas mona ahora", escribía una seguidora, a lo que la socialité contestaba que "estoy más hecha...era muy joven". @Carmen_Lomana @hola Estas mucho mas mona ahora — Maria (@rebermo) 20 de noviembre de 2013