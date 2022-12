Las series y películas de estreno son en realidad las que nutren la mayoría de las ocasiones las plataformas como Netflix. Los catálogos se llenan de títulos originales producidos por cada empresa, nutriendo con contenido de todos los países y en gran variedad de idiomas para cubrir esa necesidad de consumir contenido fresco que gran parte de la audiencia tiene. Es por eso que, normalmente, cuando llega una serie nacional, suele causar bastante furor entre el público, ya que muchas de las caras suelen recordarse de otras producciones que quizás han tenido más éxito aquí que en otras zonas geográficas. Sky Rojo aterrizó en Netflix en el año 2021 y más de un año después está a punto de cerrar su ciclo. Álex Pina y Esther Martínez Lobato, sus creadores, han dado un fin a la serie que verá la luz el 13 de enero con el estreno de su tercera temporada.

Esta última temporada supone el final de la persecución de sus tres protagonistas, interpretadas por las actrices Lali Espósito, Verónica Sánchez y Yany Prado. El reparto también cuenta con otro nombre destacable, Miguel Ángel Silvestre, que interpreta a la mano derecha del responsable del burdel en el que las protagonistas trabajaban. Tras una serie de incidentes que se producen en el propio local, el trío se ve obligado a huir de los responsables, que buscan acabar con sus vidas. Serán en estos últimos episodios donde se sabrá el destino final de Coral, Wendy y Gina.

Silvestre dio el salto al panorama internacional gracias a su participación en “Sense 8”, donde interpretó a uno de los protagonistas, el cual mantenía una conexión con el resto de sus compañeros que les permitía comunicarse desde cualquier parte del mundo. El actor también ha participado en otras producciones nacionales como “La Distancia”, “Todo es silencio”, “Lo mejor de Eva”, o “La boda de mi mejor amigo”.

Tras años en la profesión son muchas las entrevistas que ha concedido. Hace poco, el artista reveló uno de sus mayores problemas desde que es joven. “He roto todos los coches de mi familia”, confesaba Miguel Ángel Silvestre. “Mi padre me lo dejaba porque no me podía decir que no, pero me pedía que tuviera cuidado”, continuó explicando. El actor parece tener claro que, “si algún día tiene un hijo y le rompe el coche, no piensa echarle la bronca”.