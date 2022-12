No está dispuesta Alba Carrillo a cargar con el sambenito de ser la "mala de la película", más que nada porque eso se ha quejado viejuno, es casposo, apesta a machismo y, sobre todo, es una falta de respeto a la intimidad y a la libertad de la persona. Resulta que en la fiesta navideña de la empresa acabó la noche emparejada con un compañero televisivo, Jorge Pérez, conocido por participar en un reality. El problema es que él está casado y tiene varios hijos, así que en cuanto se supo de esa aventura de una noche empezó el lío. Todos a opinar en los platós de Telecinco, con Carrillo la más perjudicada, acusada como poco de haber roto el matrimonio. Pero ella no se calla.

En "Diez Minutos" y "Lecturas" advierte: "La mujer de Jorge no es una víctima". Además, avisa que la pareja (Jorge y Alicia) tienen una estrategia para estar en el candelero y participar en un reality. En "Semana", la modelo remata: "Dos no se acuestan si uno no quiere". Tablas le sobran a Alba Carrillo para defenderse en un culebrón que va camino de durar todas las Navidades y estar más presente que el turrón.

"Hola" se queda al margen de la historia, pues su portada está consagrada a la fiesta navideña en la que ha reunido a "los protagonistas del año", gente guapa, famosa y exitosa entre la que destacan Isabel Preysler y su hija pequeña, Ana Boyer. Ambas posan junto a un elegante árbol de Navidad para hablar de un año "de luces y sombras". La portada se completa con los Duques de Sussex, Enrique y Meghan, quienes no paran de enredar y meterse con los Windsor. La última, un nuevo documental de Netflix en el que se quejan amargamente del trato hacia ambos de la familia real. No anda muy contenta Jessica Bueno, quien acaba de firmar el divorcio de Jota Peleteiro. "Hola" destaca su tristeza junto a una foto de ella por la calle.

En "Lecturas" hay vendetta: la de Omar, el exmarido de Anabel Pantoja, que posa con su novia, Marina, y dice que no había sentido nunca un "amor tan fuerte". En la publicación hablan de Ana María Aldón y la "tormentosa" relación con su hija. Y dan una exclusiva: Victoria Federica se habría peleado con su madre y se ha ido a vivir con su abuela la Reina Sofía a palacio.

Iker Casillas ha vuelto de Catar, donde estaba de comentarista del Mundial, y lo primero que ha hecho ha sido ir a ver a Sara Carbonero. Su exmujer se recupera de una operación y el portero no perdió el tiempo. Así lo cuenta "Semana", donde entrevistan a Paz Padilla, quien presume de no tener enemigos. Además, otro divorcio, el de Cayetano Rivera y Eva González: él ya tiene nueva casa de soltero.

En "Diez Minutos" , además de Alba Carrillo, es protagonista en portada Kiko Hernández, quien estrena obra de teatro. Y también una selección de las 10 mujeres del año: entre ellas, la asturiana de Candás Paula Echevarría.