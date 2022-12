Paula Echevarría ha elegido para la segunda y última semifinal de 'Got Talent' un vestido de escándalo. Un estilismo de impacto no apto para cualquier silueta con el que la actriz ha presumido de tipazo y ha demostrado que llega a las navidades en su mejor momento. Hay quien no ha podido evitar hacer comparaciones: "es muy Pedroche". Los seguidores de la asturiana piropearon su elección y le recordaron que "está mejor que nunca".

Y es que la asturiana no solo ha perdido los más de 20 kilos que engordó durante el embarazo de su hijo Miki - que en abril cumplirá dos años -, sino que además luce una figura más tonificada que nunca en la que no hay ni un gramo de grasa. Y lo ha vuelto a demostrar con un outfit tan arriesgado como sexy, con un ajustado mono de encaje y transparencias con profundo escote en uve de la diseñadora Alicia Rueda que dejaba a la vista su espectacular tipazo. View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Completando su apuesta para impactar en la semifinal de 'Got Talent', taconazos en negro y una impresionante y favorecedora maxi melena ondulada con extensiones. ¿Inspiración para arrasar en Nochevieja y comenzar 2023 con buen pie?