Lola Índigo se ha convertido en una de las artistas españolas con más proyección internacional en la música urbana nacional. La cantante fue conocida en sus inicios por participar en dos programas de televisión de índole artística: ‘Fama, a bailar’ y ‘Operación Triunfo’. En ninguno de los dos resultó ser la ganadora en sus respectivas ediciones y, sin embargo, consiguió por su cuenta labrarse una carrera como cantante -que además participa en las coreografías de su equipo de baile-. ‘Mimi’ -nombre artístico con el que era conocida en aquel momento- fue la primera expulsada en Operación Triunfo 2017. Tras salir de la academia, lanzó su primer tema en solitario bajo su nombre actual, con el que consiguió reconocimiento a nivel nacional. Se trató de la canción ‘Ya no quiero ná’, cuyo vídeo oficial en Youtube cuenta con 96 millones de visualizaciones.

La cantante ya había probado suerte marchándose a actuar a China, tal y como ha contado en varias ocasiones a distintos medios. De hecho, con motivo del lanzamiento de su primer disco el pasado 2021, ‘La Niña’, que cuenta con 15 canciones, y a raíz de su concierto en el Wizink Center, Prime Video decidió hacer un documental sobre los preparativos para dicho espectáculo. Ahora, tras lanzar este año una versión ampliada de su álbum, Índigo ha continuado concediendo entrevistas.

Tanto es así que hace poco decidió participar en el nuevo podcast de Laura Escanes para ‘Podimo’ llamado ‘Entre el cielo y las nubes’. Allí la cantante contó a la creadora de contenido cómo había sido el despegue de su carrera tras salir de la Academia la primera. “Yo no era la gallina de los huevos de oro, yo fui la primera expulsada de mi edición y para ellos no era ningún tipo de pérdida si a mí me iba mal”, comenzó relatando. Cabe aclarar que cada vez que un concursante salía expulsado el programa les daba una cantidad de dinero para hacer una primera canción, aunque este reparto no era equitativo. “Entonces, ¿te dejaron libertad para hacer lo que tú quisieras?”, le preguntó Escanes. “Me dieron 500 o 1000 euros para hacer el video de ‘Ya no quiero ná’ y le pagué yo a mis bailarinas en un sobre. Si me iba bien, perfecto, si me iba mal, pues bueno…”, continuó explicando Lola Índigo.