Hace casi un año del lanzamiento de ‘Cayó la Noche remix’, la canción que lanzó a varios de la nueva corriente de artistas canarios al plano nacional, incluso internacional. Sin embargo, de entre todos aquellos nombres, resonó uno por encima de todos, el de Quevedo. El artista ha crecido durante estos últimos meses hasta el punto de convertirse en un artista de alcance mundial. Este verano convirtió su sesión junto al productor de música argentino Bizarrap, la ‘Bizarrap Music Sessions vol. 52’ -conocida popularmente como ‘Quédate’-, en la canción del verano tras posicionarse durante semanas como la más escuchada a nivel mundial en las listas de grandes éxitos de Spotify.

Después de aquel éxito inmediato que le llegó en enero del 2022 y que ya alcanza los 105 millones de visualizaciones en Youtube, la carrera de Quevedo tuvo que tomar carrerilla para aprovechar el impulso. “Es el momento de apretar o si no me voy a arrepentir toda la vida. En ese momento estaba rallado”, contó el artista canario a Ibai en su canal de Twitch durante un ‘Charlando Tranquilamente’ -una sección habitual donde el creador de contenido se junta a personajes relevantes para conversar-. “Miraba todos los días las visitas para ver cuánto iba subiendo”, relataba Quevedo sobre su inicio hace unos meses.

Junto a Ibai también reveló que su álbum está a punto de ver la luz y que contará finalmente con un total de 16 canciones, de las cuales ya han salido cuatro adelantos y se esperan varias colaboraciones más. No obstante, tal y como contó Quevedo, no todo lo que tiene que ver con su carrera parece gustarle. “Es muy incompatible con la vida que tienes que no te guste viajar”, lanzó el creador de contenido. “Sin duda, es una mierda”, le contestó el canario, que antes tenía miedo a los aviones. “A mí lo que me estresa es salir de casa por el hecho de no tener una rutina. Eso me agobia mucho”, comentaba el artista. “Que de repente surjan cosas y no tener tiempo para mí, para ver a mis amigos, para ver a mi familia… lo paso chungo”, continuó explicando.