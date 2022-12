De todos es sabido que Terelu Campos y Pipi Estrada no solo no se llevan bien, sino que no coinciden en los platós de televisión porque la presentadora no quiere saber nada de este señor. Un enfrentamiento que se ha agudizado en los últimos días cuando ambos se encontraron en los pasillos de las instalaciones de Telecinco y la hija de María Teresa Campos le llamó 'cobarde de mierda' y él no quiso responderla.

Terelu aprovechaba su espacio en 'Sálvame' para contar la historia y confirmaba que esa situación se había dado porque previamente le había escrito un mensaje y luego no había tenido la valentía de hablar con ella a la cara. "Siempre juegan con las cartas marcadas" ha asegurado el colaborador sobre las Campos, dejando claro que delante de cámaras tienen una cara y por detrás, otra. Pipi le ha contestado hoy y le ha dejado un recado a Terelu: "cobarde no soy, pero venía un pelotón que venía de cara dirigido por Terelu y no quise que se produjese en el pasillo una situación desagradable e incómoda y por eso me fui a maquillaje". Un desmentido Además, el colaborador ha asegurado que la presentadora "miente como una bellaca" cuando dice que tiene mensajes de Pipi en los que critica a Kiko Matamoros, pero no ha querido entrar a desmentir eso. Lo que sí que ha dejado es que cuando se encontraron en una discoteca hace tiempo se saludaron porque entre ambos "había una cercanía y unos mensajes, hablábamos de nuestras hijas, conversaciones muy cercanas y correctas", que ya no hay.