Tal y como avanzamos en exclusiva las Mamarazzis el pasado 30 de diciembre, la mudanza definitiva a Miami de Shakira, junto a sus hijos y el resto de su familia, pende de un hilo. El padre de la cantante, William Mebarak, ha sufrido un severo deterioro de su estado de salud en las últimas semanas y la artista colombiana se está planteando muy seriamente continuar residiendo en Barcelona durante unos meses más.

Irremediablemente, se está viendo obligada a aplazar su marcha definitiva a Estados Unidos para no someter a su padre a un viaje tan largo. Debido a su delicado estado de salud, el equipo médico de la clínica Teknon de Barcelona, encargado de su cuidado este último año, ha desaconsejado a su familia el viaje al continente americano, pese a que en un primer momento, no existía ninguna objeción por su parte, siempre y cuando se tuvieran en cuenta ciertas y lógicas precauciones. Cabe recordar que el señor Mebarak no se encuentra ingresado en la actualidad en ningún centro hospitalario, pero recibe cuidados médicos las 24 horas del día por parte de un equipo profesional.

Dos fechas alternativas

Ante esta desagradable e imprevista situación, Shakira ya está barajando dos nuevas fechas para su salida de España. Una de las opciones que se plantean es que el traslado se podría realizar a mediados del mes de marzo, coincidiendo con las vacaciones de primavera del calendario escolar americano. La segunda opción, que además contaría con el beneplácito de Gerard Piqué, plantea que el viaje tenga lugar a finales del mes de junio, cuando sus hijos Milan y Sasha finalicen el curso escolar en Barcelona. De momento, todo permanece en ‘standby’ a la espera de que el padre de Shakira recupere fuerzas y su estado sea estable.

En el caso, muy improbable, de que finalmente la cantante tome la decisión de que toda su familia vuele a Estados Unidos, tal como tenía previsto en un principio, lo haría la semana del 9 de enero y el traslado se realizaría en un avión medicalizado.

Para aprovechar estos días en Barcelona, con los que Shakira ya no contaba permanecer en nuestro país, el equipo de trabajo de la artista ha comenzado a agendar diferentes compromisos profesionales para la cantante. La artista internacional está preparando un nuevo videoclip para su próximo lanzamiento musical y planea rodarlo a principios de este mes de enero en tierras catalanas. Para ello, parte de su equipo se encuentra recién llegado a Barcelona para la preparación del mismo. Su coreógrafo de confianza, el bailarín puertorriqueño Félix Burgos, y su estilista, el experto en moda Nicolás Bru, ya se encuentran en la ciudad condal ultimando detalles de lo que seguro va a ser el próximo gran éxito de la colombiana.

Texto enigmático

Además, esta semana, Shakira se ha convertido de nuevo en noticia por su particular balance de 2022. La prolífica artista ha publicado un enigmático texto en su perfil de Instagram que deja claro como se encuentra y como está viviendo el proceso de su recuperación emocional. Pese a que el mensaje parece una clara misiva bomba hacia Gerard Piqué, ya que hace referencia a ciertas “heridas abiertas” a causa de una traición, algunos expertos en 'shakirología' y fans de la cantante apuestan firmemente porque estas líneas son en realidad el preludio de una nueva canción que muy pronto verá la luz. Tal y como ha confesado la cantante en varias ocasiones, la creación musical y sus canciones son su “terapia”, así que nos unimos a la apuesta.