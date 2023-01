El día de ayer fue uno de los más mágicos de todo el año. La alegría y la ilusión por los Reyes Magos inundaron todas las casas, como la de Carmen Borrego, que después de pasar unos meses complicados por el distanciamiento que sufre con su hijo José María, ha recibido un regalo súper especial.

La colaboradora de televisión compartía en el día de ayer una imagen con todos sus seguidores en la que podíamos verla llena de felicidad. En la fotografía se puede ver como Carmen porta en sus manos entradas para el concierto de Camela, uno de sus grupos favoritos.

"Contando los días para irnos al concierto de @camelaoficial_ ¡Como me conocen los Reyes Magos!" expresaba por redes sociales luciendo una sonrisa de oreja a oreja. Un regalo, que como ella misma confiesa, le ha llenado de ilusión para este 2023. Y no solo eso, la hija de María Teresa Campos también compartió una imagen de sus dos hijos dejando claro que ellos son lo más importante de su vida: "Los amores de mi vida, sin ellos no soy nada".

Distanciamiento

Durante estos meses ha trascendido el distanciamiento que ha sufrido la colaboradora con su hijo José María desde que se hiciera público el embarazo de su nuera Paola. Carmen tomó la decisión de no hablar públicamente de él porque no quería que su relación empeorase y así ha sido... por lo que todavía sigue siendo una incógnita saber en qué punto se encuentran.