Clara Chía, la actual novia de Gerard Piqué, es una de las mayores damnificadas del tema de Shakira con Bizarrap. La cantante colombiana se despacha con el futbolista, su madre y también hace mención a su novia actual diciendo que "es igualita que tú". Hay quien aplaude la actitud de Shakira, pero también hay quien cree que no debería de haber atacado a la actual pareja de Piqué y compararse con ella en esas famosas estofas en las que le canta que "cambiaste un Ferrari por un Twingo; cambiaste un Rolex por un Casio".

La novia de Piqué, pese a que se mantiene totalmente alejada de la prensa, sí publicó una Storie en Instagram el día en que salió el famoso tema. En él se podía ver a la joven bailando un tema y pasándoselo bien que muchos interpretaron que podía ser una referencia a que se estaba divirtiendo con el nuevo tema de Shakira. Sin embargo, terminó por borrar la publicación y dar la callada por respuesta.

El que sí ha respondido ya ha sido el futbolista. Unas pocas horas después de que Shakira incendiara las redes con la Sessión 53 junto a Bizarrap, Gerard Piqué volvió a coger un micro para hablar. Lo hizo como presidente de la Kings League, en un 'Chup Chup'. El exjugador del FC Barcelona ha anunciado que la Kings League tiene nuevo patrocinador: Casio. Y no ha escatimado en elogios hacia la marca: "Este reloj es para toda la vida", ha dicho.

Las "pullitas" de la canción de Shakira

Shakira, que en su día compuso estrofas con guiños a su amor por el futbolista en temas que fueron un gran éxito, ahora se ha lucido con una canción que se ceba con el catalán. Más aún de lo que ya lo había hecho en las anteriores "Te felicito" y "Monotomía". Con ritmo pegadizo, la colombiana completa la trilogía: habla de infidelidad y reprocha que la haya plantado por una pareja más joven y que la haya dejado "tirada" ante su pleito con Hacienda. "Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión", dice cantando. Es, sin duda, el tema en el que Shakira ha llegado más lejos exponiendo su rabia. Por si fueran pocas alusiones explícitas, también hay juegos de palabras que "sal-pican" a Piqué. "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música. Perdón que te sal-pique", canta. No hay sutileza que se precie, ni despecho que no tenga una estrofa. Y la actual novia del futbolista, Clara Chía, es una víctima añadida. "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena"; "Clara-mente es igualita que tú". La canción también va sobrada de empoderamiento femenino: la colombiana dice que a él "se le quedó grande"; añade que "una loba como yo no está para novatos", y de broche recalca que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".