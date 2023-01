La XXVII Edición de los Premios Dial ya calienta motores. Y a pesar de que la gala no se celebrará hasta el 16 de marzo, ya ha tenido lugar su presentación, en la que se han revelado algunos detalles de una de las noches más importantes de la música española. En Santa Cruz de Tenerife un año más, con Edurne como presentadora y Antonio Orozco, Pablo López, Vanesa Martín o Pablo Alborán entre los galardonados.

Un acto que no se han querido perder algunos artistas, como Carlos Baute, Blas Cantó, Nia Correia, Ana Mena o la propia Edurne, que como no podía ser de otra manera se han pronunciado sobre el fenómeno musical del momento, la nueva canción en la que Shakira arremete sin medias tintas contra Gerard Piqué y la nueva novia de su ex, Clara Chía.

Un tema que todos y cada uno de ellos confiesan que les encanta y que no han dudado en comentar para los micrófonos de Europa Press.

Carlos Baute. El venezolano ha mostrado su apoyo absoluto a Shakira, aplaudiendo lo que ha logrado con su 'Session #53' junto a Bizarrap: "Estuve este fin de semana con amistades del cole y las mujeres estaban empoderadas, felices, solo hablábamos de eso. Había dos mujeres a las que no les gustaba Shakira y ahora les encanta, eso ha logrado Shakira. Esa canción ha logrado que un tabú que estaba escondido de que si te ponen los cuernos te quedas callado y no. Gracias a Shakira la mujer respira y ve diferente" asegura, confesando que es del team Shakira "al 100%".

Pablo López, por su parte, reconoce que la colombiana le ha encantado "siempre" y su nuevo single "me ha escuchado muchísimo". "La letra no me ha sorprendido, creo que es un juego divertido y que, sin más, no creo que haga daño a nadie" apunta, sin mojarse en si es más del equipo de Shakira o de Piqué: "Yo soy del amor, yo soy de Shakira y Piqué, de Aladín y Jasmine, de Nala y Simba..." bromea.

Edurne, tan discreta como de costumbre, deja claro que no va a hablar de "nada personal porque cada uno en su casa a saber lo que pasa", pero sí confiesa que 'Session 53' le parece "un temazo". "Me encanta Shakira y me encanta que al final cante lo que le dé la gana y hable de lo que dé la gana porque se ha hecho durante muchísimo tiempo con otras canciones desde Rocío Jurado, ella misma tiene temas anteriores de otras relaciones que tenía, y me parece muy bien. Es que es la libertad de expresión de cada uno" asegura, apoyando así a la colombiana.

"Si se siente liberada, me parece estupendo"

En la misma línea que Edurne, Ana Mena, que reconociendo que ha bailado mucho la canción de Shakira, aplaude que se haya desahogado con su música: "Si se siente liberada escribiendo y haciendo una terapia con una canción, me parece estupendo". "Por supuesto que soy pro Shakira" añade con una sonrisa, confesando que no le gustaría verse en la piel de Clara Chía en estos momentos.

Nia Correia es otra que se apunta al "team Shakira", afirmando que "como música, cantante y compositora, lo único que puede hacer es sacar lo que lleva dentro y la mejor manera de hacerlo es haciendo canciones, no podría hacerlo de otra forma. Ha querido soltar lo que llevaba dentro y a mí me parece perfecto".

Por último, Blas Cantó, que no ha dudado en dar un consejo a Clara Chía recomendándole que disfrute de la canción: "Que la baile, que se lo pase bien, que no se lo tome personal. Clara-mente, hay que disfrutar, ¿no?". "Me parece una respuesta muy, muy bonita, muy bonita por parte de Shakira. Podría ser peor" bromea, en referencia a que podría haber dejado peor (todavía) a Piqué.