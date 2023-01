Primera cita conjunta de los Reyes Felipe y Letizia tras su comentadísima asistencia a las exequias de Constantino de Grecia en Atenas, en el que se reencontraron con el Rey Juan Carlos y con el resto de la Familia Real, por primera vez reunida casi al completo - a excepción de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía - desde el funeral de la Infanta doña Pilar, hace tres años.

Tras reaparecer este martes en solitario presidiendo respectivamente la inauguración del nuevo Hospital Universitario de Salamanca y la reunión de la Junta Directiva de FEDER, sus Majestades se han desplazado en la mañana de este miércoles al recinto ferial de IFEMA-Madrid para mostrar una vez más su apoyo al sector turístico en el arranque de la 43ª edición de FITUR.

Acompañados por diferentes autoridades, como el presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei - país invitado este año a la feria - Don Felipe y Doña Letizia han hecho un amplio recorrido por los diferentes pabellones, deteniéndose en diferentes stands como el de Iberia, el de Castilla-La Mancha, el de Andalucía o el de la India, y derrochando sonrisas y cercanía con todos los asistentes.

Un acto marcado en rojo en el calendario de la Reina, que ha hecho de FITUR el mejor escaparate para algunos de sus estrenos más aplaudidos. Si en 2022 nos sorprendió con un abrigo tipo trench con estampado de cuadros Vichy de la firma Mirto, en 2021 nos dejó sin palabras con su aplaudido mono blanco con volantes de IQ Collection, y en 2020 apostó por el romanticismocon su vestido viral de estampado 'confeti' de Massimo Dutti, este año ha dado un giro radical a sus estilismos, apostando por un outfit tan casual como juvenil.

Un total look negro en el que todo el protagonismo ha sido para su jersey, una prenda de estreno de la firma italiana Sandro que costaba en origen 235 euros y que podemos adquirir ahora - aunque no está disponible en todas las tallas - por 141. Un modelo de punto con cuello de popelina bordado en color blanco que, de máxima tendencia y juvenil a más no poder, Doña Letizia 'prestará' en algún momento a sus hijas.

Resto del conjunto

En cuanto al resto del conjunto, sin sorpresas; un pantalón negro tobillero de corte pitillo - muy similares a unos de Hugo Boss que le hemos visto en numerosas ocasiones - y las botas de piel negro con cómodo tacón cuadrado que estrenó hace una semana durante su visita a Menorca con Don Felipe para asistir a la inauguración de la histórica Farmacia Llabrés.

Una coleta alta con algún mechón suelto en la parte delantera - que no le puede favorecer más - sus nuevos pendientes favoritos, el modelo Daga Doble de la firma Gold&Roses, y el anillo que ha sustituido en su dedo anular al aro de Karen Hallam que no se quitaba desde hace años; y es que confirmando que ha llegado para quedarse, la Reina ha vuelto a lucir la joya de la firmma italiana Coreterno que estrenó en la Pascua Real y en la que podemos leer la inscripción en italiano 'Amor che tutto move' ('el amor todo lo mueve'), inspirada en la última línea de la 'Divina Comedia' de Dante Alighieri. Sencilla, pero radiante, y con un look que, una vez más, ha acaparado todas las miradas.