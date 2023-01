La última canción de Shakira está dando mucho que hablar, y es que los demoledores dardos que ha lanzado hacía Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía, parece que no han afectado mucho a su expareja. Desde que salió a la luz la última sesión de Bizarrap junto a la colombiana, todo el mundo ha estado pendiente de la reacción del exfutbolista, quien ha preferido tomarse el asunto con humor y lucir un reloj de la marca Casio e incluso asistir a uno de sus eventos en un Renault Twingo.

Una guerra que parece que no ha hecho más que empezar. Por su parte, la de barranquilla no se ha quedado callada y, presumiendo del éxito que está teniendo su último tema, ha aprovechado para lanzar algún que otro reivindicativo mensaje en Instagram: "Mujeres que defienden lo que sienten, lo que piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo aunque otros levanten las cejas".

Además, Shakira se ha dejado ver estos días más feliz que nunca, rodeada de sus amigas, con la música a tope y con la ya 'famosa' bruja en su balcón. Algunas informaciones apuntan a que la idea de crear esta canción habría sido idea de su hijo Milan, quien adora al cantante Bizarrap desde el exitazo de 'Quédate' con el artista Quevedo, algo que no sabemos cómo le podría haber sentado al padre del pequeño.

Relación

Esta vez, hemos podido ver a Piqué en el que un día fue su domicilio mientras esperaba a sus hijos. A pesar de que parece que la relación entre la artista y el empresario no es del todo buena, siempre han mostrado su deseo de anteponer a sus hijos ante todo, por lo que siguen disfrutando del mismo tiempo a partes iguales junto a los pequeños mientras sigan viviendo en Barcelona.

El futbolista no ha querido responder a ninguna pregunta acerca de en qué punto se encuentra su relación con Clara Chía. Visiblemente nervioso e ignorando a la prensa, Piqué esperaba a sus hijos en el coche con semblante serio y muy pensativo mientras hacía algunas gestiones telefónicas sin querer hacer ningún tipo de declaración.