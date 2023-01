Amor Romeira, amiga íntima de Gloria Camila, estuvo en la inauguración del museo de José Ortega Cano apoyando a la familia en este proyecto que, tras meses de trabajo, ha visto la luz. Además, la colaboradora de televisión es conocedora de muchas de las cosas que se han vivido en esa casa y de cómo ha afectado a cada uno de ellos los diferentes testimonios que hemos visto en los platós de televisión en los últimos meses.

Sin pelos en la lengua, Amor ha vuelto a defender a los Ortega tras las críticas que han recibido por la apertura del museo. La cantante acudía a la inauguración de la tienda de Gloria Camila y arremetía de nuevo contra Gema Aldón: "Me han dicho que la parásita está hablado otra vez de la familia Ortega Fíjate tú que no fue y tiene para hablar. Yo es que flipo con esta gente, la verdad. Yo me lo pasé tan bien y tengo una resaca de lo bien que me lo pasé que no te lo puedes ni imaginar".

Críticas

La influencer no entiende las críticas que ha recibido el torero, pero responde a aquellos que afirman que se trató de una puesta de escena contra Rocío Carrasco: "Por favor, es verdad que el discurso es mejor que lo hubiera contado él sin leerlo desde las vivencias, eso es lo único que le dijimos e incluso de haber contado más como son mis anécdotas sin leerlas, eso fue lo único".

Amor asegura que la inauguración no trato de un zasca a la hija de la Jurado, ya que lo único de lo que se habló es de la trascendencia de Ortega en el mundo de la tauromaquia: "lo demás era escuchando todo el mundo como una persona que se dedica a la tauromaquia, que le puede gustar a personas y a otras no, es respetable, pero que estaban ahí por lo que estaban. Yo fui porque es el papá de mi mejor amiga y a apoyar a mi mejor amiga igual que hoy vengo a la tienda de ella".