Lourdes Montes está de celebración. Esta misma mañana compartía con sus seguidores un post cargado de fotografías inéditas de sus seres más queridos y de los momentos más importantes de su vida para festejar con sus fans su 39 cumpleaños: "Hoy 39 años, todos y cada uno de ellos llenos de alegría, cariño, experiencias y gente maravillosa. Soy increíblemente afortunada, gracias a la vida".

Su marido, Fran Rivera, también ha aprovechado su perfil en instagram para felicitarle con una tierna dedicatoria: "Felicidades mi amor. Otro cumple juntos. Que suerte tengo de que sigas al timón de nuestras vidas. Otro cumple que vamos a celebrar juntos en esta familia que hemos creado. Eres como el buen vino, cada año estás más guapa. Te quiero vida mía".

Fue en el año 2013 cuando Francisco y Lourdes se dieron el 'Sí, quiero' tras dos años de relación sentimental. Su matrimonio es uno de lo más consolidados en la crónica social de nuestro país a pesar de que siempre han querido estar en un segundo plano. Fruto de su amor, la pareja ha tenido dos hijos: Curro y Carmen, con los que hemos podido verles en momentos importantes para ambos.

Museo de Ortega Cano

Recientemente, el torero se ha dejado ver por Madrid en la inauguración del museo de José Ortega Cano, donde confesaba que no tenía relación con su hermano Kiko, pero en cambio confirmaba que con Cayetano está todo bien. A su vuelta a Sevilla, Fran bromeaba con la prensa al no acordarse del cumpleaños de su mujer, con la que ya está celebrando sus 39 años.