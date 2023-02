El elenco de Lioness, la nueva serie sobre agentes de la CIA de Paramount+, rodada en Mallorca, está inundando las redes sociales con fotos y videos de su experiencia en la isla. Nicole Kidman y Zoe Saldaña, por su parte, han triunfado entre sus seguidores al publicar un video en sus dos cuentas de Instagram bromeando durante el rodaje. Las actrices se han llevado miles de comentarios como "Mejor dúo", "Leyendas" o "Internet acaba de explotar", gracias a esta primera publicación juntas.

Entre las dos, suman más de 18 millones de seguidores. En el video ambas debaten sobre cómo se pronuncia "Mallorca". "A ti te queda sexy", comenta Saldaña a Kidman. Para acabar, se despiden diciendo que retoman el rodaje y vuelven a convertirse en "badasses" o, lo que es lo mismo, mujeres de armas tomar.

El resto del casting también se ha sumado a la exposición del proceso en redes. En el caso de Laysla de Oliveira, ayer dijo adiós a la isla, tres semanas después de aterrizar para Lioness: "Me despido de lo que he podido llamar 'casa' las últimas semanas". En su perfil, ha destacado una serie de publicaciones que ha ido compartiendo a lo largo de su estancia, donde se aprecian la fiesta sorpresa que le organizaron por su 31 cumpleaños, su estancia en el hotel Can Bordoy con su pareja o una escapada rural entre viñedos con algunas personas del equipo.

Entre ellas, James Jordan o Jill Wagner, que también han sido muy activos en las redes sociales las últimas semanas. Wagner celebraba el viernes con todos sus seguidores la incorporación de Michael Kelly al rodaje y el actor James Jordan compartía una imagen en la Seu: "Bonita misa. Una experiencia destacable".