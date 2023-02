Alma Cortés Bollo ha desfilado para Ernesto Sillero en la pasarela flamenca Jerez Tío Pepe y lo cierto es que la hemos visto espléndida. Muy feliz de poder vivir de nuevo este eventazo, la hija de Raquel Bollo nos ha confesado que ha "estado un poquito en todas las pasarelas, he estado en We Love, estuve en SIMOF con mi madre que la verdad es que fue un triunfazo y ahora mismo aquí, disfrutando mucho porque a mí siempre, siempre me encanta esta pasarela y la disfruto muchísimo".

La modelo ha desfilado para Ernesto Sillero y mientras paseaba por la pasarela, el artista Juan Peña le cantaba, pero lo que nadie esperaba es que justo interpretase la canción 'Esa cobardía', tema musical de Chiquetete, su padre, con el que no existía buena relación. Minutos más tarde cuando hablábamos con la joven, le preguntábamos por esta canción y la casualidad que justo la cantase cuando ella desfilaba y le quitaba hierro al asunto: "no sé cómo se las apaña Juan cada vez que desfilamos, él no sabe que me toca a mí y siempre entra esa canción en su repertorio, así que nada, pero bueno. Como otra más, sin más". Amiga de la familia Muy amiga de la familia Pantoja, Alma nos ha asegurado que "no tengo ni idea" sobre la relación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja porque "estoy súper ajena a ese tema". En cuanto a Anabel Pantoja, la modelo prefiere no ahondar en su relación con Yulen Pereira y nos asegura que ella sabe "lo que se ve por redes sociales, tampoco veo nada más".