La nueva canción de Melendi emociona: "Tardé tres segundos en ponerme a llorar"

"Después de 20 años sigo enamorado de mi profesión. Y os lo debo todo a vosotros. Infinitas gracias de todo corazón". Con estas palabras Melendi presentó a todos sus seguidores su último tema "Gracias por venir", un homenaje a sus dos décadas de carrera musical que ha emocionado mucho a los seguidores del cantante asturiano. "Ya dos décadas, cuatro lustros, veinte años de promesas, lunas llenas de extrarradio de mesías y pistoleros, violinistas en tejados...". Estas primeras estrofas de la canción, repletas de alusiones a los hits más relevantes de su carrera, han bastado para que algunas seguidoras del cantante le confesaran que se habían emocionado: "He tardado 3 segundos en llorar. Escucharte remueve absolutamente todo por dentro. Gracias por seguir demostrando que nunca me equivoqué contigo". Otro usuario añadía: "Solo un verdadero fan de Melendi es capaz de entender está canción y se le eriza cada pelo del cuerpo". En general, la recepción del nuevo tema está siendo muy buena y acumula más de 63.000 visualizaciones a las 12 horas de su lanzamiento. Melendi no sacaba nuevos trabajos desde 2021, cuando lanzó el álbum "Likes y cicatrices", cuyo tema más conocido fue "La Boca Junta", en colaboración con el dúo venezolano Mau y Ricky. Con este proyecto el asturiano aún sigue rodando por América este 2023.