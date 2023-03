La Princesa de Asturias no necesita la selectividad para estudiar en la Universidad

La Casa del Rey todavía no ha informado sobre los estudios superiores que realizará la Princesa de Asturias. Si se matriculara en la Universidad española la hija de los Reyes no tendría que someterse esta primavera a la selectividad. Tampoco tendría que hacerlo dentro de un par de años su hermana, la Infanta Sofía, que en septiembre imitará sus pasos y comenzará el Bachillerato Internacional (International Baccalaureate, IB) en el centro privado Atlantic College de Gales, que cuesta 84.000 euros por los dos cursos. "Pasar" de la selectividad no es un privilegio monárquico, la explicación es puramente académica.

Los alumnos y las alumnas que se matriculan en el IB no realizan las pruebas ordinarias de acceso a la universidad. Leonor y Sofía de Borbón, como todos los matriculados en IB, tendrán que superar otra prueba específica para conseguir el diploma que les brindará el acceso a la universidad española. "Son exámenes complejos y duros que duran tres semanas. Tenemos un alto nivel de exigencia", explica Maripé Menéndez, responsable de Iberoamérica, Desarrollo y Reconocimento de IB. A diferencia del sistema español, donde la nota de bachillerato cuenta un 60%, y la selectividad, un 40%, en la selección del IB los estudiantes se juegan el 100% de su calificación en los exámenes, corregidos por un equipo internacional de profesores y sometido a rigurosos controles que impiden inflar las notas. El nivel de aprobados ronda el 80%, considerablemente más bajo que el de la selectividad, que es del 97%. Hay miembros de la comunidad educativa, sin embargo, que no ven con buenos ojos que los estudiantes de IB queden eximidos de la selectividad.