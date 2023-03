El streamer Ibai Llanos lleva casi una década en Twitch. Y desde entonces, la polémica en torno a su peso ha sido uno de los temas más comentados a lo largo de su carrera. En los últimos días, son muchos los que han vuelto a señalarle por 'promover' el sobrepeso tras anunciar su menú con el chef marbellí Dani García.

Y es que Llanos es el séptimo streamer en unirse a la Gaming Family de la Familia Mediterránea y crear su propio menú de comida a domicilio. Según él, el mejor hasta la fecha con cosas no vistas hasta el momento: perrito de txuleta, alitas picantes o un takoyaki de postre.

Unas combinaciones que han servido para que internautas o incluso medios de comunicación para volver a criticarle por lo que 'defiende'. En su streaming emitido ayer en directo para presentar el menú y probarlo en directo, ha querido responderles.

A aquellos que le han señalado diciendo que "les da pena" porque su físico "es lamentable", ha querido aclarar que el menú es para "un capricho". El resto del tiempo, ha recordado, promueve los hábitos saludables en sus directos.

Llanos es transparente y, tras confesar que su propio reto de cambio físico había decaído, también ha señalado que esta semana "ha ido todos los días al gimnasio".

Ibai Llanos se enfrenta a las críticas

"Desde que estoy en Twitch, he ayudado a mucha gente a hacer un cambio físico", ha declarado: "¿Os parece un sinsentido que alguien con mi físico pueda motivar a alguien? Lo que yo proyecto es llevar una vida saludable, físicamente y mentalmente".

quería dejar este vídeo aquí. pic.twitter.com/8lnuYjzNms — Sr Chøcølat (@Sr_Chocolat) March 23, 2023

Tanto él, como su entrenador, repiten el mensaje de que "fracasa el que no intenta": "Me han llegado mensajes muy emotivos de personas que han perdido 20 o 30 kilos y me animan a mí a hacerlo".

"A estas cosas ayudan más que un artículo de mierda que me menosprecia", ha criticado: "El chaval que va a pedir mi menú ve mi directo y sabe los mensajes que doy cada día".

"A estas personas no les importáis vosotros ni vuestro cambio físico. Se escudan en la salud para señalar a los gordos, pero no le dicen nada a la gente que fuma", ha añadido: "Mucha salud mental y bodypositive, pero saco yo un menú y se lía".

Y ha recordado lo más importante: "Hay seis creadores de contenido que han sacado un menú antes que yo y no ha pasado nada. Tenían hamburguesas, churros... el problema es cuando lo hace alguien gordo como yo".