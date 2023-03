María Pombo está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tras estrenar su nueva casa y lucir tripita de embarazada. Una etapa de lo más feliz que comparte con su marido Pablo Castellano y su hijo Martín, a quien estamos viendo crecer por redes sociales y con el que nos derretimos cada vez que sus padres suben algún vídeo. Este jueves, la influencer asistía a la presentación del primer podcast en vivo de Laura Escanes y nos confesaba cómo está viviendo este segundo embarazo.

"Me encuentro fenomenal, está siendo un embarazo buenísimo" nos confesaba la influencer a pesar de que "decían que lo de las niñas son embarazos difíciles y para nada, igual que con Martín, paz y calma". Unos meses que está "disfrutando con Martín en familia, disfrutando el embarazo" y con vistas al verano, ya que será ahí cuando le podamos ver la cara a su hija: "Me queda hasta julio"

Lo que más miedo le da a María es "el cambio real de uno a dos" así que por el momento bromea con que "estoy muy bien con ella dentro, que venga cuando tenga que venir". Por su parte, la influencer nos ha confesado que "Martín ha sido un niño muy trampa ha dormido muy bien siempre si se pone malo es con mocos y fiebre y me da miedo la realidad que viven muchas madres como María Fernández de Rubíes que tiene un niño que lo pasa muy mal, no duerme... me da miedo tener a un niño que sufra".

En cuanto a su marido, María nos comenta que cree que va a consentir mucho a la niña que esperan "estoy segura que va a estar súper mimada" ya que "Martín está súper mimado por su padre, la que regaña en casa soy yo" así que no duda que "cuando llegue la niña yo voy a desaparecer del esquema".

Sobre Martín, María nos confiesa que le ha explicado que pronto tendrá una hermanita, pero todavía no es muy consciente aunque "dice bebé, bebé, le digo que es su bebé, su hermana, pero creo que prefiere ignorarlo, no quiere pensarlo".

Sorpresa

Lo que más nos ha sorprendido del testimonio de la Pombo ha sido cuando nos ha desvelado que se pone de acuerdo con sus amigas, María García del Jaime y María Fernández de Rubíes, para quedar embarazadas en la misma etapa: "siempre las tres coincidimos en tiempo, es verdad, que es algo que hablamos nos ponemos ya nos animamos entre las tres, es coincidencia pero nos animamos las una a las otras venga, vamos a ponernos, chicas".