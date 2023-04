José Andrés, el mejor "caddie" de Sergio García

El golfista español Sergio García, campeón del Masters de Augusta en 2017, disputó el miércoles el tradicional concurso "par-3" previo al comienzo del primer "grande" de la temporada de golf. Y lo hizo acompañado, en calidad de "caddie" especial, por el chef asturamericano José Andrés.

"Le llamé diciéndole si tenía algo que hacer el miércoles y él me dijo que no y le ofrecí que me hiciera de caddie en los pares 3; es siempre un torneito muy ameno, muy llevadero, muy relajado. Ha sido muy divertido", aseguraba Sergio García al acabar la exhibición. "Sí que lo ha sido. Muy divertido", ratificaba José Andrés.

Fue un día de fiesta como previa al arranque de la 87 edición del Masters de Augusta, con el estadounidense Scottie Scheffler como defensor del título.

"Una experiencia increíble tener la oportunidad una vez en la vida de poder hacer esto. Estoy súper agradecido, lo hemos pasado muy bien. ¡Y no leo mal los greenes! Los veía casi igual de bien que Sergio", afirmaba el polifacético chef festido con un mono blanco con el emblema del Master de Augusta y el nombre de "García" en la espalda. De nuevo José Andrés demostró que una de sus cualidades es que siempre transmite mucha ilusión por todo lo que hace, sea un puro entretenimiento o la misión más delicada. Y en cierto modo esta última también lo era, ya que sus golpes –que alguno se le vio dar– eran seguidos por cientos de espectadores. En las redes sociales, pasado todo, el asturiano confesaba que había sido "mi momento Forrest Gump", para añadir luego un vídeo de uno de los abrazos que se dio con el golfista.

El chef asturiano y el golfista catellonense Sergio García comparten un profundo vínculo de amistad y compartieron momentos especiales en Augusta, como cuando el golfista español recibió la chaqueta verde de campeón en 2017. Ese día, tras el triunfo, la fiesta de celebración tuvo a García como protagonista indiscutible pero también a José Andrés, ya que fue el encargado de hacer la cena para todos los invitados que querían disfrutar con el español. Quedó para la anécdota que en un momento tan significativo José Andrés no pudo resolver la paella que tenía previsto porque no consiguió que funcionara el gas para la cocina. Seguro que han tenido muchas más ocasiones para resarcirse.