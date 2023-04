Bombazo en el mundo rosa. Marta Riesco ha anunciado su ruptura con Antonio David. Así lo ha anunciado a través de sus stories de Instagram. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David flores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía la reportera. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el pero momento de mi vida".

Una noticia que sorprende a todos sus seguidores y al mundo rosa en general, dado a que se trataba de una pareja que hasta hace escasos días presumía de una unión "indestructible", tal y como repetían en multitud de ocasiones. Además, llama la atención que Riesco señale directamente a Rocío Flores, hija de Antonio David, con una contudente frase: "Tienes lo que querías". El extraño modo en el que la pareja ha roto su relación no ha pasado desapercibido entre sus fans y sus detractores. Los comentarios más virales han sido los del maestro Joao tuvo una sonada bronca con Rocío Flores que dinamitó su relación de amistad. "Karma querida, Karma", "Se nos rompió el amor de tanto charco" o "Papá ya está hecho", en referencia a una frase que le habría dicho la joven a su padre en la casa de GH Vip, han sido algunos de los comentarios más compartidos. «Papá, ya está hecho» Fin. — Maestro Joao (@maestro_joao) April 20, 2023 La noticia llega en un momento complicado para la reportea, que hace unos día fue despedida de su puesto de trabajo. Marta Riesco fue despedida de Fiesta en Telecinco, tal y como ella explicó a través de sus redes sociales.