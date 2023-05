Esta semana se ha hablado mucho de María Teresa Campos. Su hija, Terelu Campos, hablaba en su blog semanal para la revista Lecturas de ella, dedicándoselo por el Día de la Madre y aseguraba que "aunque ya no es lo que era, mi madre es mi vida y mi referente" a pesar de que "en estos momentos ya no puede decidir por sí misma". Unas palabras que más tarde confirmaba su hermana Carmen desde el plató de 'Sálvame Diario'.

Las declaraciones de Borrego han sido de lo más controvertidas porque entraba en detalles sobre el estado de su madre, desvelando que muchos días que acudía a su casa tenía que preparar un escaleta con ella y que ya no sabía que inventarse para tener entretenida a la veterana comunicadora.

Este jueves, Terelu dejaba claro que aunque sabía que su hermana no lo había hecho con mala intención, ella hubiese preferido no entrar en detalles porque eso da vía libre a las especulaciones y no quiere que se hable de su madre. Europa Press ha podido hablar con Alejandra Rubio y nos ha confesado cómo está viviendo esta delicada situación en su familia.

Concierto

La joven acudía en el día de ayer al concierto de Maximiliano Calvo y contaba que "todo está bien" en su casa, no hay nada que haya cambiado con respecto a su abuela porque "seguimos cuidándola mucho y estando con ella, que es lo que hay que hacer ahora".

Allí nos confesaba que está "muy feliz" con sus estudios y que "me encanta lo que hago, estoy muy contenta". La hija de Terelu nos confirmaba que sigue estando soltera a pesar de sus imágenes con Carles Aleñá: "es que cuando os da por un tema" y añadía que "tengo 23 años, no sé qué queréis de mí" dejando a entrever que está disfrutando de la vida.