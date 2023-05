Desde que Shakira lanzó su último tema, 'Acróstico', Gerard Piqué ha estado completamente desaparecido. De hecho, hace unos días no asistía a la cena que celebraba la plantilla del FC Barcelona por su título de Liga. Todo apunta a que el futbolista no quería aparecer públicamente debido a su enfado con la colombiana por haber mostrado a sus hijos Milan y Sasha en el videoclip de la canción.

Este sábado Piqué ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores de Instagram publicando una imagen que demuestra el momento que está viviendo. Posando al lado de Clara Chía, el futbolista se deja ver de lo más enamorado. La joven se ha convertido estos últimos meses en su máximo apoyo y juntos afrontan esta 'complicada' etapa de la mejor forma posible.

Sin embargo, no todo el mundo ha entendido la publicación de esta foto en este preciso momento. "Claramente no es lo que parece", comentan muchos. Coinciden en que quieren mostrarse naturales y felices, pero la gente no cree que sea así. Hay quien apunta a que solo tratan de fastidiar a Shakira, que parece reencauzar su vida en Miami junto a sus hijos.

Han sido muy pocas las ocasiones en las que hemos podido ver a la pareja, de hecho, siempre se han escondido de las cámaras de prensa y han preferido llevar su relación con la máxima discreción posible. Sin embargo, sabe perfectamente cuando aparecer públicamente y cómo lanzarle un dardo a su expareja sin necesidad de escribir ningún texto.

Con un simple corazón en naranja, el futbolista dejó claro que todo lo que le interesa en este momento está en esa foto, una mujer con la que ha comenzado una relación y con la que le vemos de lo más feliz y enamorado. Sus rostros lo dicen todo. Seis meses después de publicar su primera imagen con la joven, parece que este sábado sentía la necesidad de volver a pregonar a los cuatro vientos su amor por ella.